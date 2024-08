Ohren auf: Stuttgart entdecken mit der „Lauschtour“

Die neue Lauschtour führt auf einer Strecke von etwa 1,7 km zu den Highlights der Stuttgarter Innenstadt – vom Rathaus, über die Stiftskirche zum Alten und Neuen Schloss bis hin zum Schlossgarten und den Staatstheatern. An jedem der 13 Lauschpunkte gibt es passende Geschichten und Entdeckungen. Noch authentischer wird das Hör-Erlebnis durch persönliche Kommentare und Insiderinformationen des erfahrenen Gästeführers Herbert Medek.Um die Tour an das persönliche Tempo und die individuellen Interessen anzupassen, können die Audio-Dateien bei Bedarf wiederholt oder übersprungen werden. Zudem ist der Rundgang barrierefrei: Die Lauschtour ist mit Audiodeskription sowie ab Mitte August auch in leichter Sprache verfügbar. Der gesprochene Audiotext ist außerdem zum Mitlesen in der App hinterlegt, wodurch die Tour auch für Gehörlose erlebbar ist.„Mit dem neuen app-geführten Stadtrundgang ergänzen wir unser bestehendes Tourenprogramm für alle, die Stuttgart unabhängig von festen Terminen und Uhrzeiten entdecken möchten. Wir freuen uns besonders, mit der Lauschtour nun auch eine Tour für Menschen mit Behinderung im Portfolio zu haben“, sagt Armin Dellnitz, Geschäftsführer der Stuttgart-Marketing GmbH.„Mit dem in den Haushaltsplanberatungen durch den Gemeinderat erneut zur Verfügung gestellten Budget des Beirats für Menschen mit Behinderung, können Maßnahmen durch den Beirat gezielt fach- und sachgerecht gefördert werden. Ich freue mich, dass wir die Lauschtour finanziell unterstützen konnten, um die digitale Stadtführung für Menschen mit und ohne Behinderung erlebbar und inklusiv zu machen!“, so Jennifer Langer, Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung in der Landeshauptstadt Stuttgart.Wer neugierig geworden ist, kann die „Lauschtour-App“ kostenlos über den AppStore oder GooglePlay installieren und in der App den „Stadtrundgang Stuttgart“ herunterladen. Bei aktivierter GPS-Standortfunktion lösen die Lauschpunkte entlang der Strecke automatisch aus. Ohne GPS sind alle Stationen in der App-Karte zu finden. Start- und Endpunkt der Tour ist der Stuttgarter Marktplatz.Das neue Angebot ist in Zusammenarbeit mit dem Anbieter Lauschtour entstanden.Mehr Informationen: https://www.stuttgart-tourist.de/...