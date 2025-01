Neue Impulse für die Erlebnisregion Stuttgart

Mit einem Umsatz von 4,2 Milliarden Euro ist der Tagestourismus ein zentraler Wirtschaftsfaktor für die Region Stuttgart, wie der dwif-Tagesreisenmonitor 2023* bestätigt. Rund 34 Millionen Tagesreisende besuchen jährlich die Erlebnisregion Stuttgart und tragen mit ihren Ausgaben von durchschnittlich 34 Euro pro Besuch zur wirtschaftlichen und sozialen Bedeutung der Tourismusregion Stuttgart bei. Während die Landkreise vor allem durch Natur- und Freizeitaktivitäten punkten, überzeugt die Landeshauptstadt mit kulturellen Veranstaltungen, Sehenswürdigkeiten und Shopping. Warum Stuttgart und die Region so beliebte Ziele für Tagesausflüge sind, wird auf der CMT erlebbar: Am Stand der Region Stuttgart präsentieren über 30 Partner zusammen mit der Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus GmbH die vielfältigen Facetten der Erlebnisregion.Ob Wanderungen, Museumsbesuche oder besondere Momente in den zahlreichen Burgen und Schlössern – unter dem Motto „Dein nächstes Erlebnis liegt vor deiner Haustür“ liefert die Regio Stuttgart zahlreiche Anregungen für Ausflüge in der Region. Schauspieler Jörg Pauly, waschechter Schwabe und Gesicht der Aktion, teilt in Videos persönliche und authentische Tipps, die dazu inspirieren, Stuttgart und Umgebung aus neuen Blickwinkeln zu entdecken. Auch die Bewohner:innen der Region können aktiv mitwirken: Die Regio Stuttgart lädt im Rahmen eines Gewinnspiels auf der CMT dazu ein, persönliche Lieblingsorte und besondere Erlebnisse zu teilen. Die Teilnahme ist sowohl direkt am Stand der Erlebnisregion Stuttgart als auch online möglich. Als Anreiz warten attraktive Preise, darunter Abos der Stuttgarter Zeitung, Übernachtungen im Maritim Hotel Stuttgart und V8 Hotel Böblingen, Familientickets für das Kesselfestival 2025, eine FINE DINE Box Stuttgart 2025 sowie ErlebnisCards, für weitere spannende Erlebnisse im Jahr 2025. Die schönsten Einsendungen werden anschließend aufbereitet und online sowie auf Social Media präsentiert.„Zunehmend richten wir uns mit unseren Aktivitäten an die Einheimischen. Wir möchten dazu beitragen, dass die zahlreichen touristischen Angebote in der Region im Rahmen von Tagestrips noch häufiger genutzt werden. Auf diese Weise entsteht eine noch größere Wertschätzung für das, was diese Region zu bieten hat. Außerdem verbessert sich damit die Auslastung der Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie unserer Gastronomiebetriebe,“ erklärt Armin Dellnitz, Geschäftsführer der Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus GmbH.Ein weiterer wichtiger Baustein zur Stärkung des Tagestourismus ist die ErlebnisCard Region Stuttgart, die 2025 bereits in die dritte Runde geht. Mit ihr erhalten Inhaber:innen ein Jahr lang einmalig kostenfreien Eintritt zu über 70 Kultur- und Freizeiteinrichtungen, darunter Highlights wie die Wilhelma, die beiden Automobilmuseen, der SWR Fernsehturm und die Mineralbäder der Region. Die Karte lädt ein, die Region das ganze Jahr über zu erkunden und immer wieder Neues zu entdecken.Im August 2025 steht mit dem Erlebniswochenende ein weiteres Highlight bevor. Die Bürger:innen der Region können dabei an zahlreichen Programmen teilnehmen, die von den Kommunen organisiert werden. Von kulturellen Highlights über Outdoor-Aktivitäten bis hin zu kulinarischen Genüssen bietet das Erlebniswochenende vielfältige Möglichkeiten, ohne lange Anfahrtszeiten einen Tagesurlaub in der Region zu genießen.Ab Frühjahr 2025 werden sämtliche Angebote der Erlebnisregion dann im neuen Haus des Tourismus am Stuttgarter Marktplatz gebündelt. Hier erwartet die Besucher:innen ein Erlebnisbereich mit Impulsen, Informationen und bei Bedarf auch persönlicher Beratung rund um alle Freizeitaktivitäten in der Region Stuttgart und ganz Baden-Württemberg. Auch wer Stuttgart noch besser kennenlernen will, ist hier richtig: Der künftige i-Punkt ist Start und Ziel zahlreicher Stadtführungen, auf denen sowohl Besucher:innen als auch Einheimischen die Landeshauptstadt neu entdecken können. Eine neue Gastronomie bietet zudem ein außergewöhnliches, regionales Speisen- und Getränkeangebot – sowohl im Erdgeschoss als auch auf der Dachterrasse mit Blick auf den Marktplatz.Weitere Informationen: www.erlebnisregion-stuttgart.de *Der dwif-Tagesreisenmonitor erhebt Marktdaten zum Tagestourismus über ein deutschlandweites Online-Panel. Mehr Infos zur Studie: https://business.stuttgart-tourist.de/...