Mission „Nachhaltiges Reiseziel“

Schutz und Bewahrung unversehrter Natur, schöner Landschaften, kultureller Traditionen und lokaler Besonderheiten sind die Grundlage für eine attraktive und nachhaltige touristische Entwicklung. Nachhaltiger Tourismus (auch sanfter Tourismus) versucht, den Bedürfnissen der Tourist:innen wie auch Einwohner:innen, bestmöglich zu entsprechen, dabei die Zukunftschancen des Reiseziels zu erhöhen und gleichzeitig die vorhandenen Ressourcen unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Aspekte nachhaltig zu managen. Auch die Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus GmbH macht sich auf den Weg, diesen Einklang aktiv zu gestalten: Ein mehrjähriger Entwicklungsprozess soll schrittweise die Voraussetzungen für die Tourismusregion Stuttgart schaffen, als „Nachhaltiges Reiseziel“ mit dem „N“-Siegel qualifiziert zu werden.Die Wurzeln der Bemühungen um einen nachhaltigen Tourismus in der Region reichen weit zurück: Bereits beim „Nachhaltigkeits-Check“, Pilotprojekt des Landes im Jahr 2013, hat Stuttgart die Zertifizierung mitgestaltet. Inzwischen ist das wachsende Bewusstsein für die Relevanz und Notwendigkeit wie auch der Anspruch an eine Ausrichtung der Region Stuttgart als nachhaltige Tourismusdestination gereift. Die Corona-Pandemie bot zudem Raum für kreative Ideenfindung.Den ersten Schritt der Tourismusregion Stuttgart auf dem Weg zu einem nachhaltigen Lebens- und Erlebnisraum machte die Stuttgart-Marketing GmbH bereits 2021 mit ihrer Beteiligung an der Selbstverpflichtung WIN-Charta des Landes Baden-Württemberg. In dieser Wirtschaftsinitiative werden Erfahrungen und Wissen engagierter Unternehmen gebündelt und in ein systematisches Nachhaltigkeitsmanagementsystem integriert. Mit der Unterzeichnung der WIN-Charta gab die Stuttgart-Marketing ein klares Bekenntnis zu ihrer ökonomischen, ökologischen und sozialen Verantwortung ab und hat bereits erste Ansätze für eine schrittweise Implementierung im Unternehmen geschaffen.Nun sind die Ambitionen größer und das Engagement bekommt eine neue Dimension. Die Ausrichtung als nachhaltiges Reiseziel ist fest im Strategieplan 2027 der Stuttgart-Marketing GmbH und Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus GmbH verankert. Sie strebt eine Zertifizierung an. Der Startschuss ist bereits im März gefallen. Begleitet wird der Prozess von der TourCert gGmbH.TourCert hat ein eigenes, international anerkanntes, Beratungs- und Zertifizierungssystem für die Tourismusbranche, darunter auch Destinationen, entwickelt. Auf der Grundlage einer Bestandsaufnahme zum Prozessstart erarbeitet sie nun gemeinsam mit der Regio Stuttgart ein Verbesserungsprogramm. Dabei liegt der Fokus zunächst auf den internen Prozessen. Später weiten sie den Blick dann auf die touristischen Akteure in der Region Stuttgart aus. Denn eine nachhaltige Destination ist ein Gemeinschaftswerk. Zum Prozess gehören die Etablierung eines engagierten Partnernetzwerkes, weiter unter anderem Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen, Umfragen bei verschiedenen Playern, ein Monitoring zu Verbräuchen und die Erhebung nachhaltiger Angebote. Auch die Erarbeitung des EMAS-Siegels als Umwelt-Management-Standard ist Teil der Entwicklung.Seit März 2023 steuert eine Nachhaltigkeitsmanagerin intern bei der Regio Stuttgart die Prozesse und lenkt diese in enger Abstimmung mit TourCert in systematische Bahnen. Schon früh hat sich Tamara Ullmann der Aufgabe nachhaltige Tourismusentwicklung angenommen. Mit einem Freiwilligendienst in Tarabuco / Bolivien und Master in Heilbronn ist ihr Bestreben gereift, sich längerfristig mit dem Thema zu beschäftigen. Zusammen mit einem 11-köpfigen Nachhaltigkeitsteam bei der Regio Stuttgart leistet sie abteilungsübergreifende Arbeit und wird den Prozess Schritt für Schritt im Unternehmen erarbeiten.„Längst wird von Tourismusdestinationen eine nachhaltige Positionierung aktiv eingefordert. Sie ist Voraussetzung für den Erhalt der Natur- und Kulturräume und eines langfristig erfolgreichen und attraktiven. Die Signifikanz und Notwendigkeit des Themas haben wir erkannt und stellen uns dieser ökonomischen, ökologischen und sozialen Verantwortung. Im Rahmen unserer Strategie bis 2027 haben wir eine nachhaltige Ausrichtung unseres Unternehmens und der Tourismusregion Stuttgart im Geschäftsreise- und Freizeittourismus herausgearbeitet. Dort hat sie ihren festen Platz. Bereits erarbeitete Grundlagen werden nun kanalisiert. Jetzt geht es darum, bei den touristischen Schlüsselakteuren in der Region ein Verständnis für Nachhaltigkeit zu entwickeln. Gemeinsam steuern wir innerhalb der nächsten drei Jahre die Zertifizierung zum nachhaltigen Reiseziel systematisch an und entwickeln die Tourismusregion für Einwohner:innen und Gäste zu einem Wohlfühlort mit hoher Lebensqualität,“ bekräftigt Armin Dellnitz, Geschäftsführer der Stuttgart-Marketing GmbH und Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus GmbH.Weiterführende Informationen:Informationen zur Tourismusregion Stuttgart:TourCert / Nachhaltiges Reiseziel:EMAS (Eco-Management and Audit Scheme):Mitgliedschaft WIN-Charta: