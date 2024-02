Lieblingsviertel und Weinbaumuseum

Die Stuttgart-Marketing GmbH ist bei der Langen Nacht der Museen am 16. März dabei und bietet einen Lieblingsviertel-Spaziergang rund um die Calwer Straße sowie eine Sonderausstellung, Weinproben und Live-Musik im Weinbaumuseum an.Die Calwer Straße mit der Calwer Passage ist ein absoluter Hingucker in Stuttgart. Die unter Denkmalschutz stehende Passage ist seit 2023 mit neuem Konzept wieder geöffnet. Seither ist die charmante Einkaufspassage der „place to be“ der Innenstadt. Highlight jedoch ist das begrünte Gebäude, das mit rund 10.000 Pflanzen 41 verschiedener Arten aus den Häuserreihen hervorsticht. Bei der Kurzführung im Rahmen der Langen Nacht der Museen entdecken die Teilnehmer:innen das erste derart begrünte Gebäude Deutschlands und die mit historischen Fassaden gesäumte Calwer Straße. Die Führungen dauern 30 Minuten und finden jeweils um 19 Uhr, 20 Uhr und 21 Uhr statt.Modernste Technik neben historischen Ausstellungsstücken: Im Weinbaumuseum erleben die Besucher:innen mehr als 2.000 Jahre Weinkultur in der Alten Kelter in Uhlbach. Neben der Dauerausstellung präsentiert das Weinbaumuseum speziell zur Langen Nacht der Museen eine Sonderausstellung mit thematisch passenden Cartoons von internationalen Künstler:innen. Zudem werden am 16. März jeweils zur vollen Stunde regionale 3er-Weinproben angeboten. Stimmungsvoll unterhalten werden die Gäste mit Wirtshaus-Musik vom Benni Herd Trio.Lieblingsviertel-SpaziergangTag: Samstag, 16.03.2023Beginn: 19 Uhr, 20 Uhr, 21 UhrDauer: 30 MinutenTreffpunkt: Haupteingang „Treffpunkt“ VHS RotebühlplatzWeinproben Weinbaumuseum StuttgartTag: Samstag, 16.03.2023Beginn: 19 Uhr, 20 Uhr, 21 Uhr, 22 Uhr, 23 Uhr, 0 UhrDauer: 45 MinutenPreis: 8,50 Euro p.P.Weitere Informationen zur Langen Nacht der Museen unter www.stuttgart-tourist.de