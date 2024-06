Kostenloses WLAN wird zur UEFA EURO 2024 erweitert

Noch mehr Service für Fußballfans, die anlässlich der EM in Bad Cannstatt einlaufen, für Passanten und für VfB-Fans auf dem Weg zum Stadion: Rechtzeitig zum Start der UEFA EURO 2024 wurde der kostenfreie, öffentliche Internetzugang auf dem neu gestalteten Bahnhofsvorplatz freigeschaltet. Die SSID-Kennung (Service Sert Identifier SSID) lautet “free-wifi-stuttgart (official)”.An vier weiteren Plätzen in der Stuttgarter Innenstadt – Schlossplatz, Marktplatz, Schillerplatz, Sporerplatz – steht derzeit freies WLAN zur Verfügung. Den Zugang zu einem kostenlosen Wifi-Netz bietet die Stuttgart-Marketing seit dem Kirchentag Jahr 2015. Im Jahr 2023 nutzen knapp 280.000 Personen das öffentliche WLAN (circa 765 Logins pro Tag).Zur UEFA EURO 2024 wird zudem ein temporärer Standort auf dem Karlsplatz zur Verfügung stehen. Weitere innerstädtische WLAN-Hotspots sind bereits in Planung.Weitere Informationen unter WLAN in Stuttgart (stuttgart-tourist.de)