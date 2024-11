Glanzlichter lassen Stuttgart erstrahlen

Die baden-württembergische Landeshauptstadt erhält 2024 zum sechsten Mal eine zauberhafte, innerstädtische Weihnachtsbeleuchtung. Im Rahmen der „Glanzlichter Stuttgart“ glänzen der Schlossplatz, die Königstraße und die Schulstraße – und das nachhaltig. Der Einsatz von energiesparenden LED-Leuchten und 100% Ökostrom sorgt für eine umweltbewusste Illumination der Stadt. Den Ökostrom für die Beleuchtung der Königstraße und Schulstraße sowie des Schlossplatzes liefern wie schon in den Vorjahren die Stadtwerke Stuttgart.Die bis zu acht Meter hohen Lichtinstallationen auf dem Schlossplatz repräsentieren einige der wichtigsten touristischen Wahrzeichen der Stadt: Ein Mercedes 300 SL und ein Porsche 911 stehen symbolisch für die beiden Automobilmuseen, der Elefant für die Wilhelma und das Riesenrad für den Wasen. Das Stuttgarter Rössle, bekannt aus dem Stadtwappen, rundet die Szenerie ab. Vor der beeindruckenden Kulisse des Neuen Schlosses wird täglich ab 17 Uhr eine spektakuläre Lichtund Soundshow geboten, die jede halbe und volle Stunde stattfindet. Auch die Jubiläumssäule mit Concordia wird dabei in das Lichtkonzept integriert und glänzt besonders während der Shows. Neu mit Lichteffekten inszeniert werden in diesem Jahr die zwei Brunnen auf dem Schlossplatz. Zudem wird die Wegebeleuchtung im unteren Teil des Schlossplatzes erweitert.Vom Hauptbahnhof bis zum Rotebühlplatz: Für die Festbeleuchtung der 1,2 Kilometer langen Königstraße (bis 6. Januar 2025) sind rund 110 Bäume in der Einkaufsstraße mit tausenden energiesparenden LED-Lampen eingekleidet, die diese ab Einbruch der Dunkelheit in warmweißem Licht strahlen lassen. Auch über der Schulstraße strahlt wieder ein Lichterhimmel – 29.000 LED-Lichtpunkte sowie kleine Lichtervorhänge an den Seiten sorgen für ein festliches Ambiente.„Wir freuen uns, die Innenstadt mit den ‚Glanzlichtern‘ erneut in ein festliches Licht zu tauchen und Neugier und Vorfreude auf das Erleben unserer Stuttgart-Highlights zu wecken“, sagt Armin Dellnitz, Geschäftsführer der Stuttgart-Marketing GmbH. „Zusammen mit der erleuchteten Königstraße und Schulstraße schaffen wir eine stimmungsvolle Atmosphäre für alle Besucherinnen und Besucher.“Schlossplatz, 27. November bis 26. Dezember 2024Licht- und Soundshow: Sonntag bis Donnerstag, 17:00 – 21:00 UhrFreitag und Samstag, 17:00 – 22:00 Uhrjeweils zur halben und vollen StundeKönig- und Schulstraße, 27. November 2024 bis 6. Januar 2025täglich, 6:00 bis 9:00 Uhr sowie 15:00 bis 00:00 UhrWeitere Informationen unter www.glanzlichter-stuttgart.de