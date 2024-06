Fußgängerleitsystem wird zur UEFA EURO 2024 erweitert

Der erste Prototyp des Fußgängerleitsystems wurde bereits Ende Oktober 2022 am Stuttgarter Schlossplatz montiert, Mitte Juni 2023 folgte die zweite FLS-Stele zwischen Dorotheenquartier und Markthalle. Jetzt wurde erfolgreich Nummer drei auf Höhe der Königstraße 70 zwischen U-Bahn-Aufgang und Eiscafé Venedig errichtet. Alle drei Stelen sind mit jeweils drei um 360 Grad drehbaren Pfeilen ausgestattet, die in regelmäßigem Wechsel auf tagesaktuelle Veranstaltungen und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Stuttgart auf Deutsch und Englisch hinweisen. Die Pfeile erleichtern den Einheimischen und Gästen die Orientierung, angebrachte QR-Codes ermöglichen den Zugriff auf die mobile Landingpage mit weiterführenden Informationen zu den Angeboten. Es besteht die Möglichkeit, ein Online-Ticket zu kaufen oder sich per Google Maps direkt zum Veranstaltungsort navigieren zu lassen.An den Stelen wird laufend gefeilt, es werden sukzessive Optimierungen vorgenommen. Für eine stärkere Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit gibt es bereits zur bevorstehenden EM neue Formen der inhaltlichen und graphischen Ausspielung. Von Mitte Juni bis Mitte Juli werden auf den Pfeilen immer die neuesten Infos zur EM in Stuttgart gezeigt: Das Programm auf dem Schlossplatz (Public Viewing/Konzerte) sowie Informationen zu den Fan Zones auf Markt-, Schiller- und Karlsplatz und zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten, die die Zehntausenden Fußballfans anlocken werden.„Seit langem laufen zwei Stelen in der Innenstadt technisch und inhaltlich einwandfrei. Wir freuen uns sehr, dass wir die dritte FLS-Stele nun rechtzeitig zur UEFA EURO 2024 anbringen können. Das ist eine Punktlandung. Den EM-Gästen aus ganz Europa bietet das FLS auch spezielle Informationen und Ideen rund um das sportliche Großereignis. Dadurch bekommen Funktionalität und Gästeservice dieses Systems nochmal eine ganz neue Dimension. Die neuen Stelen sind ausgereifter. Perspektivisch gesehen ein wichtiger Aspekt für unsere weitere Planung: Wir werden Schritt für Schritt weitere Exemplare platzieren, insgesamt streben wir 8 bis 10 Stück an“, so Armin Dellnitz, Geschäftsführer der Stuttgart-Marketing GmbH.Weitere Informationen unter www.digitales-fls.de