Fasching trifft auf Fußballfieber

Die UEFA EURO 2024 findet von 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland statt – mit Stuttgart als eine der zehn Host Cities. Der Citytour-Bus präsentiert sich bereits jetzt im passenden Look, ganz im Sinne des Mottos "Die ganze Stadt ein Stadion". Normalerweise bietet der beliebte rote Cabrio-Doppeldecker-Bus ganzjährig im Hop-on-Hop-off-System die Gelegenheit, die Stadt zu erkunden. Am Faschingsdienstag wird jedoch aufgrund der Teilnahme am Umzug keine reguläre Citytour angeboten.Der Faschingsumzug startet am 13. Februar 2024 um 14 Uhr in der Tübinger Straße und führt über den Markt- und Schlossplatz bis zum Karlsplatz. Begleitet wird der Zug von zahlreichen Festwägen sowie Formationen aus Hexen, Jecken und Spielmannszügen.Mehr Informationen: www.stuttgart-tourist.de