Ein Quartal mit der ErlebnisCard

Die ErlebnisCard ist die Entdecker-Karte für die ganze Region Stuttgart. Knapp 70 Attraktionen – von Ausflugszielen über Kultur- und Aktiverlebnisse bis hin zu Stadterkundungen können ein Kalenderjahr lang (gültig vom 1.1. – 31.12.) jeweils einmal besucht und erlebt werden.Seit dem 1. Januar 2023 wird die ErlebnisCard regionsweit genutzt. Die größte Nachfrage verzeichnet die Mineraltherme Böblingen und liegt damit auf Platz 1. Mit ihrem großen Saunagarten und der Thermalwasserlandschaft lädt das Bad zum Entspannen ein. Dicht gefolgt vom SoleBad Cannstatt, in der Stuttgarts einzige Thermalsole sprudelt. Ebenfalls sehr beliebt und damit an dritter Stelle stehen die Miniaturwelten Stuttgart, Europas größtes Stadtmodell auf 180 Quadratmetern. Auf den Plätzen 4 bis 10 folgen weitere Museen und Thermen. Darunter die Staatsgalerie Stuttgart an Stelle 6, die Paracelsus-Therme in Bad Liebenzell auf Platz 8 und auf dem zehnten Platz das Naturkundemuseum Stuttgart – Museum am Löwentor.Die personalisierte ErlebnisCard eignet sich auch perfekt als Ostergeschenk für Freunde und Familie. Sie ist für 69 Euro als digitale Karte oder für 79 Euro als Hardticket erhältlich. Die Karte gibt es online sowie in der Tourist-Information „i-Punkt“ (Königstr. 1A, 70173 Stuttgart) und weiteren Verkaufsstellen in der Region. Auf der exklusiven ErlebnisCard-Plattform finden die Card-Besitzer:innen alle bereits eingelösten und die noch offenen Angebote im Überblick. Wer sich registriert, erhält nicht nur weitere Angebote, sondern zusätzlich als Dankeschön auch ein kostenloses VVS-Ticket für einen Tag seiner Wahl.Weitere Informationen und alle Leistungsangebote der ErlebnisCard im Überblick finden sich auf der Website www.erlebniscard-stuttgart.de