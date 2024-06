Ein Foto mit Stuttgart

Die Stuttgart-Marketing GmbH hat am heutigen Mittwoch, den 5. Juni 2024, ein neues Fotomotiv enthüllt. Auf der Königstraße bilden neun dreidimensionale Buchstaben einen Stuttgart-Schriftzug.



Pünktlich zur UEFA EURO 2024 wurde der neue Stuttgart-Schriftzug an prominenter Stelle aufgebaut. „Wer am Hauptbahnhof ankommt wählt meist den Weg über die Königstraße in die Stuttgarter Innenstadt“, so Armin Dellnitz, Geschäftsführer der Stuttgart-Marketing GmbH. „Mit dem neuen Fotopoint direkt am Anfang der Königstraße heißen wir unsere Gäste willkommen und laden sie zu einem ersten Schnappschuss ein.“ Während der Fußball-Europameisterschaft sind die Buchstaben im blauen Design der UEFA EURO 2024 der perfekte Fotospot – und wer mag postet sein Erinnerungsfoto aus der Host City Stuttgart auf Social Media mit dem Hashtag #enjoystuttgart. Die fest montierten Buchstaben wurden aus Stahl und Lochblech gefertigt und erstrahlen bei Nacht dank integrierter LED-Beleuchtung. Insgesamt erstreckt sich der Schriftzug über eine Breite von sechs Meter, einen Meter sechzig sind die Buchstaben hoch.

(lifePR) (