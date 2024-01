Die Region Stuttgart präsentiert sich mit der UEFA EURO 2024

Vom 13. bis 21. Januar 2024 auf der CMT / Messe Stuttgart (Halle 6, Stand 6E61)

Mehr als 30 Partner setzen auf der CMT am Stand der Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus GmbH ihre neuen Produkte und Angebote in Szene. Ein Schwerpunkt der touristischen Vermarktung liegt in diesem Jahr auf der UEFA EURO 2024. Zudem gibt es exklusiv für alle CMT-Besucher:innen die ErlebnisCard und Musicaltickets zum Messepreis.



Vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 schaut ganz Europa auf Deutschland, denn in diesem Zeitraum wird in zehn deutschen Städten die UEFA EURO 2024 ausgetragen. Eine der zehn Host Cities ist Stuttgart und hier gilt „Die ganze Stadt ein Stadion“. Auf dem Schlossplatz werden Spiele der UEFA EURO 2024 live beim Public Viewing übertragen. Und während im Herzen der Stadt zahlreiche Fans gemeinsam die Spiele auf der Leinwand verfolgen, freuen sich Ticketinhaber:innen auf fünf Spiele – vier Gruppenspiele und ein Viertelfinalspiel – in der Arena Stuttgart.



Der VfB Stuttgart freut sich auf seine bald fertiggestellte, umfassend modernisierte Arena – am 13. Januar kommt VfB-Präsident Claus Vogt von 14-16 Uhr an den Stand der Regio Stuttgart. Das VfB-Maskottchen Fritzle besucht den Stand am 13. Januar von 12-13 Uhr und am 14. Januar von 14-15 Uhr.



Die erfolgreiche ErlebnisCard Region Stuttgart ist auch im Jahr 2024 der perfekte Begleiter für Entdeckungstouren in der Region. Sie ist speziell für die Bewohner:innen der Region Stuttgart konzipiert und ermöglicht einmaligen kostenlosen Eintritt bei allen teilnehmenden Leistungspartnern. Mit dabei ist beispielsweise die Wilhelma, die STIHL Markenwelt in Waiblingen, der SWR Fernsehturm Stuttgart, die Paracelsus Therme in Bad Liebenzell sowie das Mercedes-Benz Museum und das Porsche Museum. Alle Besucher:innen der CMT erhalten am Stand der Regio Stuttgart einen exklusiven Rabatt von 5 Euro auf jede ErlebnisCard (regulärer Preis ab 69 Euro).



Auch Tickets für die beiden Musicals Disneys Tarzan und Tina – das Tina Turner Musical können vor Ort erworben werden. Die attraktiven Messerabatte gelten speziell für die CMT.



Zahlreiche Rad- und Wanderrouten ziehen sich durch die Region Stuttgart. Die Touren führen entlang des Neckars, durch faszinierende Landschaften und vorbei an malerischen Fachwerkstädten. Die Löwenpfade, hochgehberge oder FeenSpuren zählen zu den abwechslungsreichsten Wanderrouten. Der Württemberger Weinradweg sowie der Neckartal-Radweg bieten schöne Strecken für alle, die sich lieber auf zwei Rädern fortbewegen.



Naturerlebnisse in der Region Stuttgart sind gleichzeitig Genussfreuden. In der topographisch reizvollen Region gehen Natur und Wein eine wunderbare Kombination ein. Die vielfach ausgezeichneten Tropfen sind charakteristisches Merkmal für die Region Stuttgart und ein wertvoller Genussbotschafter. Kenner:innen und Liebhaber:innen genießen sie in Besenwirtschaften oder auf traditionellen Weinfesten sowie in der Vinothek des Weinbaumuseum Stuttgart in Uhlbach. Am Messestand ist das Museum prominent platziert und die Messebesucher:innen dürfen sich auf kommentierte Weinproben freuen.



Auch die mehr als 135-jährige Automobilfaszination ist am Regio-Stand präsent. Gottlieb Daimler setzte mit der Erfindung des Universalmotors den Grundstein für das, was uns heute „bewegt“. In den beiden großen Automobilmuseen von Mercedes-Benz und Porsche wird Historie lebendig. Weiteres Automobilhighlight ist die Motorworld Region Stuttgart in Böblingen. Das Ensemble aus Designhotel, Veranstaltungsort und Ausstellung mobiler Klassiker bildet den stilvollen Rahmen für Aktivitäten rund um Oldtimer.



Am 630 Quadratmeter großen Stand in Halle 6, Stand 6E61 präsentiert sich die gesamte Region Stuttgart mit zahlreichen Mitausstellern aus Stuttgart und der Region.



Auch nach der CMT gibt es für alle Interessierten diese und viele weitere Infos zur Region Stuttgart in der Stuttgart-App „Stuttgart Guide“. Zu finden ist die App ab Mitte Januar im Google- und Apple-Playstore.