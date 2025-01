Die Region Stuttgart präsentiert sich auf der CMT

Auf der diesjährigen CMT präsentiert die Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus GmbH gemeinsam mit über 30 Partnern ein breites Spektrum an neuen Produkten und Angeboten. Exklusiv am Regio-Stand in Halle 6 können Besucher:innen an einem Gewinnspiel teilnehmen und die ErlebnisCard sowie Musicaltickets zu einem attraktiven Messepreis erwerben.



Am 630 Quadratmeter großen Stand 6E61in Halle 6 präsentiert sich die gesamte Region Stuttgart. Neue Mitaussteller sind in diesem Jahr die Internationale Bauausstellung 2027 StadtRegion Stuttgart (IBA’27) sowie die Stadt Schwäbisch Hall. Wer sich für die versteckteren Ecken der Stadt Stuttgart interessiert, sollte auf der Fläche der Stuttgarter Lieblingsviertel vorbeischauen. Neben der druckfrischen Broschüre „Go West“ teilt dort täglich von 11.30 bis 15.30 Uhr die sympathische Stadtführerin Frau Schwätzele ihr Insiderwissen. Egal ob „MITTEndrin“, „Ab in den Süden“ oder „Go West“, die resolute schwäbische Hausfrau weiß, wo’s in Stuttgart langgeht!



Der perfekte Begleiter für Entdeckungstouren in der Region Stuttgart ist getreu dem Motto „Dein nächstes Erlebnis liegt vor deiner Haustür“ auch im Jahr 2025 wieder die ErlebnisCard Region Stuttgart. Die Karte richtet sich vor allem an die Bewohner:innen der Region und ermöglicht ein Kalenderjahr lang einmalig kostenfreien Eintritt bei über 70 teilnehmenden Leistungspartnern – darunter beispielsweise die Wilhelma, die beiden Automobilmuseen von Mercedes-Benz und Porsche, der SWR Fernsehturm Stuttgart oder die Mineralbäder der Region Stuttgart. Wer die ErlebnisCard auf der CMT am Stand der Region Stuttgart erwirbt, erhält einen exklusiven Rabatt in Höhe von fünf Euro auf jede Karte (regulärer Preis ab 69 Euro).



Erlebnisse teilen und gewinnen: Die Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus GmbH lädt die Bewohner:innen der Region Stuttgart dazu ein, ihre persönlichen Highlights aus der Region Stuttgart zu benennen. Ob eine Wanderung, ein Museumsbesuch oder ein besonderer Moment in einer der zahlreichen Burgen und Schlösser – Besucher:innen können am Regio-Stand an einem Gewinnspiel teilnehmen. Wer sein Erlebnis auf einer Teilnahmekarte einträgt, gewinnt mit etwas Glück attraktive Preise: Abos der Stuttgarter Zeitung, Übernachtungen im Maritim Hotel Stuttgart und V8 Hotel Böblingen, Familientickets für das Kesselfestival 2025, eine FINE DINE Box Stuttgart 2025 und natürlich auch ErlebnisCards für weitere spannende Erlebnisse im Jahr 2025.



Außerdem profitieren Musicalfans am Regio-Stand von attraktiven Messerabatten, die nur während der CMT gültig sind. Erhältlich sind Tickets für die beiden Musicals Disneys DIE EISKÖNIGIN und Disneys TARZAN.



Auch Radfahrer:innen, Wanderfreunde, Genießer:innen und Autmobilinteressierte erhalten am Stand der Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus GmbH in Halle 6 Informationen und Inspiration für das Jahr 2025.

Zahlreiche Rad- und Wanderrouten ziehen sich durch die Region Stuttgart. Die Touren führen entlang des Neckars, durch faszinierende Landschaften und vorbei an malerischen Fachwerkstädten. Die Löwenpfade, hochgehberge, FeenSpuren, Remstal-Wanderschätze oder Grafensteige zählen zu den abwechslungsreichsten Wanderrouten. Der Württemberger Weinradweg sowie der Neckartal-Radweg bieten schöne Strecken für alle, die sich lieber auf zwei Rädern fortbewegen.

Naturerlebnisse in der Region Stuttgart sind gleichzeitig Genussfreuden. In der topographisch reizvollen Region gehen Natur und Wein eine wunderbare Kombination ein. Die vielfach ausgezeichneten Tropfen sind charakteristisches Merkmal für die Region Stuttgart und ein wertvoller Genussbotschafter. Kenner:innen und Liebhaber:innen genießen sie in Besenwirtschaften oder auf traditionellen Weinfesten sowie in der Vinothek des Weinbaumuseum Stuttgart in Uhlbach. Auch am Messestand der Erlebnisregion Stuttgart werden regionale Tropfen ausgeschenkt: Messebesucher:innen dürfen sich auf kommentierte Weinproben freuen.

Ebenfalls am Regio-Stand präsent ist die mehr als 135-jährige Automobilfaszination. Gottlieb Daimler setzte mit der Erfindung des Universalmotors den Grundstein für das, was uns heute „bewegt“. In den beiden großen Automobilmuseen von Mercedes-Benz und Porsche wird Historie lebendig. Weiteres Automobilhighlight ist die Motorworld Region Stuttgart in Böblingen. Das Ensemble aus Designhotel, Veranstaltungsort und Ausstellung mobiler Klassiker bildet den stilvollen Rahmen für Aktivitäten rund um Oldtimer.





