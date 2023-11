Die „Glanzlichter Stuttgart“ sind zurück

Bereits zum fünften Mal inszeniert die Stuttgart-Marketing GmbH die „Glanzlichter Stuttgart“, die in der Stuttgarter Innenstadt vom 29. November bis 26. Dezember 2023 für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgen. Der Schlossplatz, die Königstraße und die Schulstraße glänzen nachhaltig: Energiesparende LED-Beleuchtung und der Einsatz von 100% Ökostrom sorgen für ein umweltbewusstes Erleuchten der Stadt.„Die ‚Glanzlichter Stuttgart‘ haben zu einer Attraktivitätssteigerung der Stuttgarter Innenstadt während der Adventszeit beigetragen. Das war unser Ziel, als wir die ‚Glanzlichter‘ vor fünf Jahren zum ersten Mal initiiert haben und es freut mich, dass uns dies von Anfang an gelungen ist“, sagt Armin Dellnitz, Geschäftsführer der Stuttgart-Marketing GmbH.Quasi als ein erster Vorbote auf die UEFA EURO 2024™, die im kommenden Sommer auch in Stuttgart ausgetragen wird, leuchtet in diesem Jahr erstmalig ein Fußballer auf dem Schlossplatz. Damit können die Besucher:innen diesen Winter neun Lichtskulpturen bestaunen. Die bis zu acht Meter hohen Installationen repräsentieren die touristischen Wahrzeichen der Stadt. Das Stuttgarter Rössle ist bekannt aus dem Stadtwappen. Ein Mercedes 300 SL Flügeltürer und ein Porsche 911 stehen stellvertretend für die beiden Automobilmuseen, der Elefant vertritt die Wilhelma, das Riesenrad das Cannstatter Volksfest und das Weinglas symbolisiert das Stuttgarter Weindorf. Zu sehen sind außerdem der SWR Fernsehturm Stuttgart und die Grabkapelle. Vor der eindrucksvollen Kulisse des Neuen Schlosses findet täglich ab 17 Uhr zu jeder halben und jeder vollen Stunde eine Licht- und Soundshow statt. Auch die Jubiläumssäule mit Concordia ist in das Lichtkonzept eingebunden und strahlt besonders während den Shows.Vom Hauptbahnhof bis zum Rotebühlplatz: Für die Festbeleuchtung der 1,2 Kilometer langen Königstraße (bis 6. Januar 2024) sind rund 110 Bäume in der Einkaufsstraße mit tausenden energiesparenden LED-Lampen eingekleidet, die diese ab Einbruch der Dunkelheit in warm-weißem Licht strahlen lassen. Auch über der Schulstraße strahlt wieder ein Lichterhimmel – 29.000 LED-Lichtpunkte sowie kleine Lichtervorhänge an den Seiten geben der Straße ein festliches Ambiente. Den Ökostrom für die Beleuchtung der Königstraße und Schulstraße sowie des Schlossplatzes liefern wie schon in den Vorjahren die Stadtwerke Stuttgart. Damit unterstützen die „Glanzlichter“ auch das Bewusstsein und die Bestrebungen Stuttgarts, bis zum Jahr 2035 klimaneutral zu sein.Schlossplatz, 29. November bis 26. Dezember 2023Licht- und Soundshow: Sonntag bis Mittwoch, 17 Uhr – 21 UhrDonnerstag bis Samstag, 17 Uhr – 22 Uhrjeweils zur halben und vollen StundeKönig- und Schulstraße, 29. November 2023 bis 6. Januar 2024täglich, 15 Uhr bis 24 UhrWeitere Informationen unter www.glanzlichter-stuttgart.de