Die „Glanzlichter Stuttgart“ leuchten

Vom 27. November bis 26. Dezember 2024 erstrahlt die Stuttgarter Innenstadt wieder in vorweihnachtlichem Glanz. Die Illumination der König- und der Schulstraße dauert bis 6. Januar 2025 an. Gemeinsam gaben am Mittwochabend, 27. November die Stuttgart-Marketing GmbH, die Stadt Stuttgart und als Ökostrom-Partner die Stadtwerke Stuttgart den Startschuss für die Glanzlichter Stuttgart 2024. Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper eröffnete die Glanzlichter mit dem folgenden Satz: „Die Glanzlichter 2024 lassen eine Auswahl Stuttgarts touristischer Highlights in voller Pracht erstrahlen: Lassen Sie uns den Schlossplatz und Stuttgart gemeinsam zum Leuchten bringen. Unsere Glanzlichter 2024 sind hiermit eröffnet.“„Die Glanzlichter Stuttgart sind für unsere Stadt und den Tourismus ein ganz besonderes Ereignis“, betont Armin Dellnitz, Geschäftsführer der Stuttgart-Marketing GmbH. „Gerade in der Winterzeit, wenn die Tage kürzer werden, verwandeln der illuminierte Schlossplatz und die stimmungsvoll beleuchteten Straßenzüge die Stuttgarter Innenstadt in ein beeindruckendes Lichtermeer und schaffen gemeinsam mit dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt eine einzigartige Atmosphäre. Die Glanzlichter bieten sowohl unseren Bürgerinnen und Bürgern als auch unseren Gästen einen faszinierenden Anblick und stärken die Attraktivität und Strahlkraft unserer Stadt weit über die Region hinaus. Wir freuen uns, Stuttgart auch in diesem Jahr in der Adventszeit wieder im festlichen Glanz erstrahlen zu lassen.“„Dank energieeffizienter LED-Technik und dem Einsatz von Ökostrom der Stadtwerke Stuttgart können wir es uns erst erlauben, so viele ‚Glanzlichter‘ in die Stadt zu zaubern“, sagt Peter Drausnigg, Technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Stuttgart GmbH. Auch in diesem Jahr liefern die Stadtwerke Stuttgart wieder den Ökostrom für die LED-Beleuchtung in der König- und Schulstraße sowie für die fünf Skulpturen auf dem Schlossplatz.Schlossplatz, 27. November bis 26. Dezember 2024Licht- und Soundshow: Sonntag bis Donnerstag, 17:00 – 21:00 UhrFreitag und Samstag, 17:00 – 22:00 Uhrjeweils zur halben und vollen StundeKönig- und Schulstraße, 27. November 2024 bis 6. Januar 2025 täglich, 6:00 bis 9:00 Uhr sowie 15:00 bis 00:00 UhrWeitere Informationen unter www.glanzlichter-stuttgart.de