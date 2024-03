Auf Tour durch Stuttgart

Ab 22. März sind die roten Cabrio-Doppeldeckerbusse der Stuttgart Citytour wieder auf der grünen Route unterwegs. Die rund einstündige Rundfahrt der Grünen Tour führt von der Innenstadt zum SWR Fernsehturm Stuttgart, durch Degerloch mit Haltestelle der Zacke, vorbei am Waldfriedhof und über den Stuttgarter Süden hinauf auf die Karlshöhe. Im Hop on Hop off-Prinzip können die Gäste an acht Haltestellen individuell ein- und aussteigen.Die Stuttgart Weintour startet ab 23. März in die Saison. Die Tour führt mit dem E-Bus durch die Weinlandschaft Stuttgarts: Vom Startpunkt am Mercedes-Benz Museum aus werden zunächst der Bahnhof Obertürkheim und danach Weingüter, das Weinbaumuseum Stuttgart und seine Vinothek sowie die Grabkapelle auf dem Württemberg angefahren. An den Ausstiegspunkten besteht die Möglichkeit zur Weinverkostung oder zu einer kleinen Weinwanderung durch die Weinberge.Fr, Sa, So + Feiertage 11.00 | 12.20 | 14.00 | 15.20 | 16.40Abfahrt an der Tourist-Information i-Punkt, Königstraße 1ASa, So + Feiertage 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | 14.50 | 15.50 | 16.50Abfahrt ab Mercedes-Benz MuseumWeitere Informationen unter www.stuttgart-citytour.de