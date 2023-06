Aktiv Genuss erleben

Von Bad Ditzenbach über Marbach am Neckar bis nach Reutlingen: Am Samstag, 12. August und Sonntag, 13. August dreht sich in der Region Stuttgart alles rund um den Genuss. Bei einigen Touren steht der Wein im Mittelpunkt, andere widmen sich dem Gin oder auch Kaffee. Es gibt Genussfahrten mit dem Oldtimerbus, der Kutsche oder TukTuks. Und beim Besuch von Mühlen und Manufakturen erhalten die Teilnehmer:innen exklusive Einblicke.Eine kleine Auswahl: Bei der kulinarischen Stadtführung in Stuttgart wird die schwäbische Küche beleuchtet. Neben kulinarisch interessanten Fakten dürfen an vier Stationen regionale Köstlichkeiten probiert werden. Am Kappelberg laden die Fellbacher Weingärtner zu einer Wein-Genuss-Erlebnistour – mit Kellerführung, Oldtimerfahrt durch die Weinberge und Weinproben. Ein Rundgang durch den Altstadtkern mit abschließendem Gin-Tasting erwartet die Gäste in Waldenbuch. In Leinfelden-Echterdingen lädt die Eselsmühle zur Besichtigung des alten Mühlrads, den historischen Gerätschaften und der Holzofenbäckerei ein. In Bad Ditzenbach begeben sich Interessierte auf die Spuren des Auendorfer Hägenmarks, in Bad Wildbad ist der Kaffee der Star und in Plochingen trifft man sich zum musikalischen Frühschoppen am Fluss.„Wir freuen uns, dass wir nach 2019 wieder ein Erlebniswochenende in der Region Stuttgart veranstalten können. Viele der Touren wurden speziell für dieses Wochenende konzipiert und laden dazu ein, Urlaub vor der eigenen Haustüre zu machen“, sagt Armin Dellnitz, Geschäftsführer der Stuttgart-Marketing GmbH und Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus GmbH. „Mit den Angeboten sprechen wir gezielt die Bewohnerinnen und Bewohner der Region Stuttgart an.“Das Erlebniswochenende bündelt rund 35 verschiedene Veranstaltungen in der Region Stuttgart und verdeutlicht damit, wie vielfältig der Tagestourismus in der Region ist.Weitere Informationen und alle Veranstaltungen am Erlebniswochenende unter www.erlebniswochenende-region-stuttgart.de