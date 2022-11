Wie werden Sebastian Hotz und Salwa Houmsi Freunde? In ihrem neuen Studio Bummens Podcast "Hotz & Houmsi" – ab 26. November immer samstags

Beide sind 26 Jahre alt, beide haben die gleichen Initialen und vielleicht verbindet bald beide eine tiefe Freundschaft im echten Leben, außerhalb des Internets: Sebastian Hotz und Salwa Houmsi. Schicksal oder Hoffnung? "Hotz & Houmsi"! Autor und Twitter-Legende Sebastian Hotz ("El Hotzo") und Journalistin und Moderatorin Salwa Houmsi gehören aktuell zu den vermutlich spannendsten Personen im WWW. Salwa war lange beim Radio, jetzt arbeitet sie beim Fernsehen. Sebastian arbeitet beim Fernsehen und ist jetzt auch beim Radio. Auch das Internet bietet viele Spielflächen für die beiden, doch ihr erster gemeinsamer Podcast "Hotz & Houmsi" mit Studio Bummens ab 26. November 2022 schafft ihnen immer samstags Raum und Rahmen, um zusammen über die Ereignisse und Erlebnisse ihrer Woche zu sprechen, sich besser kennenzulernen und endlich reale Freunde zu werden.



Ihre gemeinsame Reise beginnt im Regio von Berlin nach Belitz für Salwas Podcast für ein Transportunternehmen. Die beiden haben viel Spaß, also stellen sie sich die einzig logische Frage aller Fragen: Willst du mit mir einen Podcast machen? Es ist ein Generationentalk ohne den Anspruch, den Finger zu heben und die immer selben Debatten neu aufzukochen. Sie wollen nicht zu Themen schweigen, schwierig in einem Podcast, sondern sich über ihre Meinungen und Standpunkte austauschen. Wovon sind sie impressed oder eher stressed? Wie ist es, vor der Kamera zu arbeiten? Wie ist es, im Hintergrund die Strippen zu ziehen? Sebastian und Salwa beleuchten ihren Alltag und den der Zuhörenden mit einem humorvollen Blick.



"Hotz & Houmsi" – die neue Studio Bummens Produktion mit Sebastian Hotz und Salwa Houmsi ab 26. November 2022 immer samstags auf allen Podcast-Plattformen.



Sebastian Hotz (26) ist Comedy-Autor und Teil des Autorenteams von "ZDF Magazin Royale" sowie der Inbegriff dessen, dass heutzutage mit Hilfe des Internets alles möglich ist. Er wächst in Franken auf, absolviert ein duales Studium in Wirtschaft an der Universität in Erlangen-Nürnberg und arbeitet im Büro eines namenhaften Industriekonzerns. Sebastians wahre Passion: das Schreiben. Besser bekannt als "El Hotzo" unterhält er täglich das Internet mit seinen gesellschaftskritischen und pointierten Postings. Auf Twitter und Instagram folgen ihm insgesamt 1,5 Millionen Menschen. Sein erster Roman "Mindset" erscheint im April 2023 im KiWi Verlag.



Salwa Houmsi (26) ist Journalistin und Moderatorin. Aufgewachsen ist sie in Berlin-Kreuzberg. Nach dem Abitur arbeitet sie beim Radio und moderiert bald ihre eigene Sendung. Vom Radio geht es zu funk, dann zum TV. Unter anderem ist sie Ensemblemitglied der Late-Night-Show "Studio Schmitt". Als jüngste "Aspekte"-Moderatorin schreibt sie im Mai 2022 ZDF-Geschichte. 2022 wird sie mit dem Förderpreis des Deutschen Fernsehpreises und mit dem Blauen Panther in der Kategorie Kultur/Bildung für ihr Format "13 Fragen" ausgezeichnet.