Welcome to the "PLOT HOUSE": Lottie fka Visa Vie und Studio Bummens starten einen neuen True-Story-Podcast

Ein Ehepaar, das 100 Tage auf dem offenen Pazifik ums Überleben kämpft, eine Frau, die spurlos aus einem fahrenden Zug verschwindet, ein untoter Zeuge oder das echte "Game of Thrones" aus Nepal: In dem neuen True-Story-Podcast von Lottie fka Visa Vie und Studio Bummens geht es um Leben und Tod – und alles, was dazwischen liegt. Autorin und Erfolgspodcasterin Lottie kehrt ans Storytelling-Mikrofon zurück und erzählt bewegende, reale Geschichten mit überraschenden Elementen – in "PLOT HOUSE" ab 31. Oktober 2024 alle zwei Wochen überall, wo es Podcasts gibt.Lottie: "True Crime ist und bleibt weiterhin ein großes Thema, aber ab jetzt kann ich auch noch ganz viele andere Türen, zu ganz vielen anderen Welten aufmachen. Dadurch bin ich einerseits inhaltlich weniger limitiert und gleichzeitig tut es mir tatsächlich auch gut, ab und zu eine Pause nehmen zu können, von all den schlimmen Dingen, die Menschen anderen Menschen antun und kann mich dann zur Abwechslung zum Beispiel auch endlich mal mit den schönen Seiten der Menschen befassen."Lottie öffnet die Türen in eine auditive Welt voller tragischer, komischer und unheimlicher Geschichten. True (Crime) Storys, die das Leben schreibt und wie Hollywood Blockbuster klingen. Jeden Monat präsentiert Lottie zwei unterschiedliche Folgen – eine mit Gästen und eine nur für die Podcast-Hörenden. Unterschiedliche Prominente aus Pop- und Podcast-Kultur und aus Lotties Privatleben nehmen in ihrem neuen Podcast-Zuhause Platz – wie Tahsim Durgun, Nina Chuba, Aminata Belli oder Lotties Ehemann Leon (Savvy). Gemeinsam mit ihnen taucht sie in verblüffende Geschichten ein, die allesamt unvorstellbar klingen, aber wahr sind. Die Gäste wissen – wie die Hörenden – nicht, welche Erzählung, begleitenden Bilder oder überraschenden Plot Twists auf sie zukommen. Und Lottie kann nur erahnen, wie sie auf die Geschichten reagieren, welche Zahlen sie schätzen oder welche Kommentare sie abgeben. Ein Haus voller Überraschungen.mit Lottie fka Visa Vie – die neue Studio Bummens Produktion ab 31. Oktober 2024 alle zwei Wochen überall, wo es Podcasts gibt.Alle Bilder zu den Folgen gibt es auf Instagram: @ plothousepodcast Lottie ist Podcasterin und Autorin aus Berlin. Unter dem Künstlernamen Visa Vie interviewte die Journalistin und Moderatorin mehr als ein Jahrzehnt Musikschaffende aus der deutschen Rap-Szene. Für ihre 30-teilige fiktionale Crime Story "Das allerletzte Interview" und das Erfolgsformat "Weird Crimes" wurde sie mit dem Deutschen Podcast Preis ausgezeichnet und hat sich außerdem einen Namen als Podcast-Storytellerin gemacht.