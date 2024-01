Von Herz zu Herz: Stefanie Giesinger und Studio Bummens starten gemeinsam den neuen Podcast "G Spot mit Stefanie Giesinger".

"G Spot mit Stefanie Giesinger" – ab 17. Januar 2024 immer mittwochs überall, wo es Podcasts gibt

Welche Bedeutung haben Freund*innenschaften in unserer Gesellschaft und in Stefanie Giesingers eigenem Leben? Wie passen Beauty-OPs und Feminismus zusammen? Wie fühlt sich eine Panikattacke an? Und wie reden wir über Themen, über die vermeintlich nicht gesprochen werden soll, wie Geld und Sex? Ehrlich, unterhaltsam und verletzlich, direkt von Herz zu Herz: Stefanie Giesinger rollt in "G Spot mit Stefanie Giesinger" – ihrem neuen gemeinsamen Podcast mit Studio Bummens – den flauschigen Teppich für ihre Gäst*innen aus und redet mit ihnen über all die Fragen, die sie umtreiben.



Stefanie Giesinger: "Einmal die Woche können meine Hörer*innen intime Unterhaltungen mit Gäst*innen erwarten, die ich spannend finde und bewundere. Es sind u. a. bekannte Menschen, Freund*innen oder Expert*innen, die uns durch persönliche Erfahrungen und Expertise eine neue Perspektive schenken, uns inspirieren und unseren Horizont erweitern. Ich freue mich besonders auf Themen, die mich wachsen lassen. Mir selbst fällt es schwer, über Dinge zu sprechen, die meine eigenen Traumata triggern, aber auch diese empfinde ich als wichtig, um sie ein Stück weit zu verarbeiten. Meiner Meinung nach sollte es keine Tabuthemen geben, denn sie isolieren uns und schränken uns in unserem Wachstum ein."



Feminismus, Liebe, Dating und Sex, Achtsamkeit und Mental Health, Fashion und Kunst: Einmal die Woche spricht Unternehmerin, Investorin und Model Stefanie Giesinger in ihrem neuen Podcast "G Spot" mit einer Gästin oder einem Gast über ein spezifisches Thema sowie all die Fragen, die beim Erwachsenwerden aufkommen. Neugierig verlässt Stefanie Giesinger in persönlichen Gesprächen ihre eigene Bubble, um gemeinsam mit ihrer Community herauszufinden, wie sie ihr Leben gestalten möchte. Sie stellt sich Fragen und Problemen, die sie beschäftigen, bespricht sie und reflektiert diese. Mit "G Spot" schafft sie einen inklusiven Raum, in dem ihre Hörer*innen und Gäst*innen ihre Seelen und Gedanken sicher in die Kissen sinken lassen können.



"G Spot mit Stefanie Giesinger" – die neue Studio Bummens Produktion mit Stefanie Giesinger ab 17. Januar 2024 immer mittwochs überall, wo es Podcasts gibt.