Volltreffer! Tommi Schmitt und Studio Bummens starten einen Podcast passend zum Beginn der neuen Bundesliga-Saison 23/24

"Copa TS – der Fußball-Podcast mit Tommi Schmitt" – ab 22. August 2023 immer dienstags überall, wo es Podcasts gibt

Tommi Schmitts große Leidenschaft ist der Fußball. Er schreibt über ihn in seiner 11FREUNDE-Kolumne, hatte zahlreiche Profis in seiner Sendung "Studio Schmitt" zu Gast, sammelt Trikots, schaut Fußball im TV, in der Kneipe, im Stadion – kurz: Er liebt ihn, wie so viele andere auch. Doch er macht sich Sorgen um die Entwicklungen im Fußball. Denn unser Volkssport macht müde: VAR, die WM in Katar, Turbo-Vermarktung, Super League – diese Dinge nerven jeden ehrlichen Fan. In seinem wöchentlichen Podcast "Gemischtes Hack" redet Tommi mit Felix Lobrecht über alles – außer Fußball. Hier kommt nun Studio Bummens ins Spiel. Pünktlich zum Beginn der Bundesliga-Saison starten sie gemeinsam den neuen Podcast "Copa TS – der Fußball-Podcast mit Tommi Schmitt" – ab 22. August 2023 immer dienstags überall, wo es Podcasts gibt.



Tommi Schmitt: "Klar versuche ich,­ hinsichtlich meiner Interessen auf andere möglichst unbemüht intellektuell zu wirken, aber wenn ich wirklich ehrlich zu mir bin, war dann doch der Fußball immer meine größte Leidenschaft. Es gibt nichts, das mich so sehr aus dem Alltag katapultiert, wie die Gedanken, Gespräche und Diskussionen über Fußball. Ich liebe ihn einfach. In 'Copa TS' kann ich meinen Gedanken zum Fußball freien Lauf lassen und lade die Menschen ein, reinzuhören, mir zuzustimmen oder sich fürchterlich über mich aufzuregen. Beide Emotionen sind erwünscht. Am Ende ist es ein Format über Fußball aus meinem Blickwinkel."



In seinem neuen Podcast "Copa TS" bringt Tommi Schmitt die Liebe zum Spiel zurück auf die große Bühne. Und das nicht allein, sondern mit fünf guten Fußball-Freundinnen und -Freunden. Jede Woche spricht er mit einem Mitglied seiner Traum-Fünferkette bestehend aus Weltmeister Christoph Kramer, Ex-Profifußballerin Dr. Turid Knaak, Kaiserslautern-Profi Terrence Boyd, Moderatorin und Sportjournalistin Jana Wosnitza und Redaktionsleiter und BVB-Fan Gregor Ryl. Gemeinsam analysieren sie den vergangenen Spieltag und aktuelle Entwicklungen, erzählen persönliche Fußballgeschichten, machen Deep Dives in spezifische Themen und begeben sich auf die Suche nach dem, weshalb wir alle irgendwann einmal Fan dieses Sports geworden sind.



"Copa TS – der Fußball-Podcast mit Tommi Schmitt" – die neue Studio Bummens Produktion mit Tommi Schmitt ab 22. August 2023 immer dienstags überall, wo es Podcasts gibt. Executive Producer sind Jon Handschin und Konstantin Seidenstücker von Studio Bummens.