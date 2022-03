Jule Lobos und Sascha Lobos Meinungsangebot zu dem wichtigsten Thema der Woche

Jede Woche gibt es dieses eine Thema in Deutschland, das die öffentliche Diskussion beherrscht und große Emotionen bei den Menschen auslöst. Empörung, Wut, aber auch Begeisterung und Euphorie schlagen je nach Nachrichtenlage die höchsten Wellen – oft ergänzt um ganz eigene Eskalationen in sozialen Medien von Twitter über Instagram bis TikTok. In ihrem neuen Podcast "Feel the News – Was Deutschland bewegt" nehmen Jule Lobo und Sascha Lobo sich einmal die Woche diese eine größte emotionale Debatte des Landes vor – ab 10. März 2022 immer donnerstags überall, wo es Podcasts gibt. Dazu recherchieren sie Zusammenhänge hinter der Schlagzeile, sprechen mit Prominenten und Expert:innen und laden ihre Zuhörer:innen ein, mit eigenen Sprachnachrichten Teil der Diskussion zu sein. In rund 45 Minuten hinterfragen Jule Lobo und Sascha Lobo so ihre eigenen und die öffentlich geäußerten Gefühle und kommen zu überraschenden und originellen Sichtweisen auf die aufgeladenste Debatte im Land.Die Themenwelt für "Feel the News" reicht dabei vom Krieg in der Ukraine über die Impfpflicht bis zur Klimakrise. Als zwei digitale Expert:innen verschiedener Generationen ist Jule Lobo und Sascha Lobo dabei wichtig, dem tagtäglichen Sturm aus Eilmeldungen, Nachrichtenticker, Tweets und Insta-Storys Empathie und Hoffnung entgegenzusetzen. Gemeinsam mit ihren Hörer:innen wollen sie ein tieferes Verständnis für die drängendsten Fragen in der medialen Welt von heute schaffen.Vor dem Start konnte Studio Bummens gemeinsam mit Jule Lobo und Sascha Lobo bereits einen perfekt passenden Staffelpartner für Native Advertising gewinnen: Jimdo. Die digitale Plattform bietet Online-Tools für Websites, Onlineshops sowie persönlichen Support für Selbstständige, Freiberufler:innen und kleine Unternehmen. Die "Feel the News" Hosts arbeiten sehr eng kreativ und konzeptionell mit Jimdo zusammen: Jule Lobo und Sascha Lobo gestalten ihre Spots selbst und bauen staffelbegleitend eine Website zum Podcast. feelthenews.de ist ab 10. März 2022 online – natürlich mit Jimdo.– die neue Studio Bummens Produktion mit Jule Lobo und Sascha Lobo ab 10. März 2022 immer donnerstags auf allen Podcast-Plattformen.finden Sie unter www.studio-bummens.de/previews/feelthenews . Das Passwort erhalten Sie auf Anfrage von den Ansprechpartner:innen.