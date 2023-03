Coming-outs früher, heute und braucht es diese noch in der Zukunft? Aljosha Muttardi geht dieser Frage in seinem neuen Podcast "Out & About" nach

Wer soll es zuerst erfahren? Wann ist der perfekte Zeitpunkt? Wie fängt das Gespräch an? Eine Anleitung für das Bekanntgeben der eigenen sexuellen Orientierung – das perfekte Coming-out – gibt es nicht. Es ist so persönlich, so individuell, sein Innerstes nach außen zu kehren. Braucht es 2023 überhaupt noch Coming-outs? Dieser Frage stellt sich Queer-Aktivist Aljosha Muttardi in seinem ersten eigenen Podcast "Out & About" ab 8. März 2023 immer mittwochs überall, wo es Podcasts gibt. Mit Herz und Humor begegnet er verschiedenen Menschen, die ihre persönlichen Coming-out-Storys erzählen. Gemeinsam tauchen sie in diverse Lebenswelten ein: lesbisch in den 70ern, queere Co-Eltern beim Elternabend oder nicht-binäre Menschen bei etlichen Amtsbesuchen.



Aljosha Muttardi: "'Out & About' ist der erste Podcast in Deutschland, der einen so tiefen Einblick in die verschiedensten Coming-out-Geschichten und die Lebensrealitäten dahinter gibt. Es ist alles dabei: von Coming-outs in den 70ern, über HIV, Drogen, zu queeren Muslim:innen bis hin zu mehreren Coming-outs bei einer Person."



Aljosha weiß, wie es sich anfühlt, von außen beobachtet und bewertet zu werden. Mit seinem Podcast möchte er Menschen einen sicheren Raum geben, ihre mutigen Momente, schwierigen Kämpfe und auch positiven Erfahrungen zu teilen – frei von Klischees, voller Respekt. Ihre Botschaft an alle jungen und alten, queeren und auch nicht-queeren Zuhörer:innen: Niemand ist allein. Die Geschichten bringen die vermeintlich "andere" Welt ein Stück näher. Fehlende Puzzle-Stücke ergänzt Aljosha mit seiner Stimme aus dem Off: Was bedeuten die Begriffe Chosen Family, queer oder nicht-binär? Das Ziel: Verständnis und Bewusstsein schaffen außerhalb der Community, damit es irgendwann vielleicht keine Coming-outs mehr braucht.



"Out & About" – die neue Studio Bummens Produktion mit Aljosha Muttardi ab 8. März 2023 immer mittwochs überall, wo es Podcasts gibt.



Aljosha Muttardi (35) ist ein queerer veganer Arzt, Sinnfluencer, Aktivist und einer der Fab Five von "Queer Eye Germany" (Netflix). Bekannt ist er vor allem für den YouTube-Kanal "Vegan ist ungesund" (2016-2021), der mit über 200.00 Follower:innen zu einem der größten veganen YouTube-Kanäle im deutschsprachigen Raum zählte. Seit fünf Jahren setzt er sich öffentlich für mehr soziale Gerechtigkeit ein, dabei stehen u. a. Themen wie Veganismus, Rassismus, Gleichberechtigung und mentale Gesundheit im Vordergrund. Aljosha versucht mehr Ehrlichkeit, Transparenz und Authentizität in die Social-Media-Welt zu bringen – das Ganze mit einer Portion Selbstironie und Humor ohne erhobenen Zeigefinger. Aljosha ist ausgebildeter Facharzt für Anästhesie und hat sieben Jahre lang in einer großen Hamburger Klinik im OP, aber auch auf der Intensivstation, gearbeitet. Er sammelte viel Erfahrung im Umgang mit Menschen und vor allem bei der Kommunikation schwieriger Themen.