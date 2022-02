Töpfern ist das neue Yoga

Töpferkurse für Flow, Freude und Lieblingskeramik im Studio Amun

Die Hamburger Keramik-Werkstatt Studio Amun offeriert mit ihren dreistündigen Anfängerkursen an der Drehscheibe weit mehr als nur eine Einführung ins Töpfern. Hier –mit Blick über Hamburg – kommt der Geist zur Ruhe, verschwinden Sorgen, Anspannung und Stress, während unter den Händen nach und nach ein schönes Keramikteil wächst.



„Drei Stunden habe ich nicht an die Arbeit gedacht –, das ist mir noch nie passiert“, stellt eine Teilnehmerin des Kurses überrascht fest. Und ein junger Mann, der noch beim Betreten des Studios Amun aufgedreht erscheint, verlässt die Räume am Ende des Kurses ruhig, geklärt und strahlend. Diese Wirkung ihrer Töpferkurse beobachten Miriam Endrulat und Ruben Zickmann, die Inhaber der Werkstatt, regelmäßig. Deshalb sprechen sie auch von Töpfern als dem neuen Yoga. Wie das Yoga erfordert auch das Töpfern mit der Drehscheibe, sich zu zentrieren und zu konzentrieren. Die Teilnehmer der Anfängerkurse lernen, ihre Aufmerksamkeit ganz in ihre Fingerspitzen zu verlagern und sich vom Ton führen zu lassen, bis in einem schrittweisen Prozess eine Schüssel, ein kleiner Becher, eine Tasse oder ein Teller geformt ist. Dabei treten ganz automatisch alle Alltagsgedanken in den Hintergrund – eine Wohltat nicht nur in psychisch belastenden Corona-Zeiten.



Ist die Grundform getöpfert, kommen im Studio Amun Industrieföhne zum Einsatz, was einmalig ist. Denn während die Kurse anderer Anbieter mehrere Termine umfassen, weil der Ton jetzt eigentlich 24 Stunden zum Trocken braucht, bevor er weiter bearbeitet werden kann, werden die Teilnehmer-Unikate bei Miriam und Ruben trocken geföhnt. Schon sind sie bereit für den zweiten Arbeitsschritt, das Abdrehen. Dabei wird die Form verfeinert und der Boden gleichmäßig und eben gearbeitet. Am Ende der drei Stunden brauchen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nur noch unter 40 Glasur-Farben ihre Lieblingsnuance für das Keramikstück zu wählen – fertig. Die letzten Schritte des Prozesses übernehmen die Inhaber des Studios: Sie brennen und glasieren. Nach drei bis vier Wochen können die Hobbytöpfer ihre fertigen Teile abholen, was, wie viele berichten, ebenfalls ein emotional anrührender Moment ist. Sie spüren plötzlich echte Dankbarkeit für kleine Gebrauchsgegenstände wie Tassen oder Schalen, weil ihnen jetzt der Wert von Handwerk bewusst wird. Wer keine Möglichkeit hat, noch einmal in die Werkstatt zu kommen, dem schicken Miriam Endrulat und Ruben Zickmann die Keramik auch gerne per Post zu.



Die dreistündigen Anfängertöpferkurse werden von Mittwoch bis Sonntag angeboten und beginnen jeweils um 11.00, 14.30 und um 18.00 Uhr, passen also in jeden Terminplan. Bei einer Buchung einer einzelnen Person beträgt der Preis 100 €, ab zwei Personen reduziert er sich auf 80€ pro Person.



Auch wenn primär Privatpersonen das Angebot nutzen, um zu entschleunigen, die eigene Mitte zu finden und dabei handwerklich-kreativ etwas Bleibendes zu erschaffen – für Teambuilding-Events sind die Töpferkurse des Studio Amun ebenfalls ideal. Denn die freudvoll-gelöste Atmosphäre der Kurse überträgt sich harmonisierend auf das Miteinander der Kollegen.



Selbstverständlich finden alle Töpferkurse gemäß den Covid19-Richtlinien statt, und die ausreichend weit voneinander positionierten Drehscheiben stellen sicher, dass sich jeder ganz Viren-unbesorgt dem Töpfern seiner Lieblingsstücke widmen kann.