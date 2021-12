Sendereihe im TV-Programm von STUDIO 47 erhält "Smart Hearing Award 2021"

"Hörwelt Duisburg" wird von Experten-Jury für ihre Advertorial-Serie ausgezeichnet

Mit einem renommierten Branchen-Award wurde die „Hörwelt Duisburg“ in der vergangenen Woche ausgezeichnet: Das Unternehmen von Hörgeräteakustiker Thomas Stefan Müller erhielt den „Smart Hearing Award Tribute“ für seine Advertorials, die in der Sendereihe „Sprechstunde“ seit Anfang des Jahres im TV-Programm von STUDIO 47 ausgestrahlt werden.



Produziert und moderiert wird das Format von Frank Oberpichler, Geschäftsführer der Duisburger PR-Agentur Durian. Die „Hörwelt Duisburg“ sei mit ihrer Sendereihe im regionalen Fernsehen neue Wege gegangen, so Oberpichler: „Gutes Hören zählt gerade jetzt – und sorgt dafür, dass man informiert ist und die Zeit der Pandemie gelassen und auch mental gesund übersteht.“



Zur Experten-Jury des „Smart Hearing Award“ gehören unter anderem Dr. Jens Appell vom Fraunhofer Institut für Digitale Medientechnologie und Prof. Dr. Jürgen Kießling vom Universitätsklinikum Gießen. „Hier gab es wirklich interessante neue Ansätze, die die Jury überzeugt haben“, so Kießling. „Bei der Auswahl des Hauptgewinners waren wir uns sehr schnell einig.“



Bei der „Sprechstunde“ erhalten die Zuschauerinnen und Zuschauer von STUDIO 47 aktuelle Infos rund ums Hören: Welche neuen technischen Möglichkeiten gibt es? Worauf ist bei der Anpassung eines Hörgerätes zu achten? Und was lässt sich bei arbeitsbedingter Schwerhörigkeit tun? In den jeweils 15-minütigen Sendungen werden diese und viele weitere Themen besprochen.



Als prominenter Studiogast konnte Joachim Hermann Luger für die „Sprechstunde“ gewonnen werden, der als Schauspieler durch seine Rolle des Hans Beimer in der „Lindenstraße“ bekannt wurde. „Wir waren damals die erste Fernsehserie, die mit Untertiteln für Hörgeschädigte ausgestrahlt wurde“, erinnert sich Luger. „Das war wirklich eine tolle, innovative Neuerung.“



Und das gilt aus Jury-Sicht auch für die Advertorial-Sendereihe der „Hörwelt Duisburg“. Sämtliche „Sprechstunde“-Folgen sind nach ihrer Erstausstrahlung im YouTube-Kanal von STUDIO 47 in einer eigenen Playlist verfügbar.