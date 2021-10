STUDIO 47 zeigt tägliche Sondersendungen von der EXPO REAL

Im vergangenen Jahr musste sie wegen Corona abgesagt werden, jetzt ist die EXPO REAL zurück in München. Bei der größten Messe für Immobilien und Investitionen in Europa will sich auch Duisburg ab dem kommenden Montag von seinen besten Seiten zeigen.STUDIO 47 ist mit seinem mobilen TV-Studio live vor Ort und berichtet täglich aus den Münchner Messehallen. Welche Stadtentwicklungsprojekte sind geplant, was wird in nächster Zeit umgesetzt? Was bedeutet die positive Entwicklung im gewerblichen Immobiliensektor für den Standort Duisburg? Und: Wie geht es nach „Eurogate“ und „The Curve“ weiter mit dem alten Holzhafen?Um diese und weitere Fragen und Themen geht es bei den Interviews von STUDIO 47-Moderator Jan Skrynecki auf der EXPO REAL – unter anderem mit Oberbürgermeister Sören Link, Wirtschaftsdezernent Andree Haack, DBI-Geschäftsführer Rasmus C. Beck und GEBAG-Geschäftsführer Bernd Wortmeyer.Von Montag, dem 11. Oktober, bis Mittwoch, den 13. Oktober, sind die täglichen Sondersendungen aus München unter dem Titel „Duisburg auf der EXPO REAL“ bei STUDIO 47 zu sehen. Zusätzlich zur Ausstrahlung im TV-Programm werden alle Interviews auch in der Online-Mediathek von Duisburgs regionalem Fernsehsender (unter www.studio47.de ) bereitgestellt.