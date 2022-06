STUDIO 47 sendet live vom "Global Media Forum" der Deutschen Welle

"Gläsernes TV-Studio" steht am ehemaligen Plenarsaal des Bundestags in Bonn

Pressefreiheit oder Zensur, Fake News oder investigative Berichterstattung - die großen Medienthemen der Welt haben auch immer Auswirkungen vor Ort. Deshalb ist lokaler Journalismus so wichtig und wird als „Basislager der Demokratie“ bezeichnet.



In der kommenden Woche wird sich STUDIO 47 mit genau diesen Themen aus nächster Nähe beschäftigen. Duisburgs regionaler Fernsehsender ist am 20. und 21. Juni vor Ort beim „Global Media Forum“ der Deutschen Welle, dem internationalen Medienkongress im World Conference Center Bonn.



Täglich wird live aus einem „gläsernen TV-Studio“ gesendet, das direkt am ehemaligen Plenarsaal des Deutschen Bundestags steht. Moderator Jan Skrynecki begrüßt Interviewgäste aus Politik und Gesellschaft, spricht mit jungen Medienmachern und berichtet von aktuellen und globalen Trends im Journalismus. Die Sendungen sind an beiden Tagen um jeweils 13 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr im Programm von STUDIO 47 zu sehen.



Auch inhaltlich beteiligt sich Duisburgs TV-Sender am Kongressprogramm (gmf-event.com/program). Chefredakteur Sascha Devigne wird bei einem Panelgespräch der Frage nachgehen, wie die nächste Journalisten-Generation gewonnen und gefördert werden kann. Mit ihm diskutieren Manuele Kasper-Claridge, Chefredakteurin der Deutschen Welle, und Stefan Winterbauer, Chefredakteur des Branchendienstes Meedia.



Zudem stellt STUDIO 47-Moderatorin Desirée Ackermann das „RuhrReporter“-Projekt vor: In dreimonatigen, crossmedialen Intensivkursen sollen hierbei die Medientalente der Zukunft für lokalen und regionalen Journalismus gefunden und begeistert werden. Das Projekt wird von STUDIO 47 in Kooperation mit der Medienakademie ProContent seit 2020 im Rahmen der Ruhr-Konferenz umgesetzt.