STUDIO 47 gibt offiziellen Startschuss für sein KI-System „BotCast“

Zwei Jahre lang wurde konzipiert, entwickelt und getestet – jetzt ist es soweit: Ab dem 1. April ist „BotCast“ für alle TV- und Online-Redaktionen erhältlich, das erste integrierte System zur vollautomatischen Newscast-Produktion.Zum offiziellen Launch seines cloudbasierten und KI-gestützten Tools hatte STUDIO 47 am vergangenen Donnerstag zahlreiche Vertreter von Fernsehsendern und Landesmedienanstalten zum exklusiven Kick-Off nach Duisburg eingeladen. Das Event wurde gleichzeitig als Livestream übertragen und von Medienschaffenden in Deutschland und Österreich verfolgt.Als Keynote-Speaker gab Kimon Kieslich von Goldmedia Strategy Consulting ein Update zu den aktuellen Trends beim Thema „KI im Journalismus“. Live zugeschaltet aus Dresden berichtete Phillip Heger, Leiter Digitales und Unternehmensentwicklung bei Sachsen Fernsehen, über die Erfahrungen, die seine Sendergruppe während der Vorlaufphase mit „BotCast“ gemacht hat. Wie das System funktioniert, erklärte Diplom-Mathematiker Peter Kläs vom Duisburger Softwareentwickler Feine Apps.„BotCast“ ist eine cloudbasierte und KI-gestützte Plattform, mit der sich TV-Nachrichten und Video-Newscasts vollautomatisch produzieren lassen. Das System integriert sämtliche Arbeitsschritte, die bislang noch zeitintensiv von Hand umgesetzt werden mussten: Textgenerierung, Sprachsynthese, Video Editing und Distribution. Die Idee hierzu entstand in der Innovationsredaktion von STUDIO 47, welche das Projekt gemeinsam mit dem Softwareentwickler Feine Apps umgesetzt hat. Die Implementierung wurde vom NRW-Wirtschaftsministerium mit Geldern aus dem Programm „Mittelstand innovativ & digital“ gefördert.STUDIO 47 ist der regionale TV-Sender für das westliche Ruhrgebiet und den Niederrhein. Das Programm wurde mehrfach mit dem Deutschen Regionalfernsehpreis ausgezeichnet und zählt mit einer Reichweite von 650.000 Zuschauern zu den stärksten Medien der Region.Weitere Infos zu „BotCast“ und die Aufzeichnung des Kick-Off-Livestreams gibt es unter www.studio47.de/botcast