STUDIO 47 erhält MIZ-Innovationsförderung für neues KI-Projekt

„ClipSense“ automatisiert redaktionelle Abläufe in TV- und Online-Redaktionen

Mit einem neuen KI-Projekt startet die Innovationsredaktion von STUDIO 47 in das zweite Halbjahr 2023: Das Team von Duisburgs regionalem Fernsehsender entwickelt in den kommenden acht Monaten das cloudbasierte System „ClipSense“, welches künftig die Archivierung, Verschlagwortung und Bereitstellung von Videocontent für die Newscast-Produktion in TV- und Online-Redaktionen vollständig automatisieren soll.



Mithilfe von KI-Technologie ist „ClipSense“ in der Lage, Videos zu analysieren, Bildinhalte zu erkennen und nach redaktionell-thematischen Kategorien zu sortieren. Neben einer Verschlagwortung des Contents und der Generierung von Metadaten erkennt „ClipSense“ auch die Einstellungsgrößen der Videos, benennt sie entsprechend einer definierten Nomenklatur und übergibt diese Informationen an Redaktionssysteme oder Produktionstools.



Möglich ist dieses aufwändige Projekt dank einer Förderung durch das Medieninnovationszentrum Babelsberg (MIZ), welches rund 40.000 Euro für die Entwicklung, Evaluierung und Implementierung von „ClipSense“ bereitstellt. Mit seinen Förderprogrammen unterstützt das MIZ seit 2011 technisch innovative Vorhaben, die Lösungen für aktuelle Herausforderungen des Journalismus und der Medienbranche bieten.



Insbesondere regionale Medien sollen künftig von „ClipSense“ profitieren: Das Projekt zielt darauf ab, den lokalen Journalismus insgesamt und die Medienlandschaft in Berlin und Brandenburg im Speziellen zu stärken. Mithilfe des Systems sind Redaktionen künftig in der Lage, effektiv und zeitsparend Videocontent für ihre Nachrichten und ihre Berichterstattung aus der Region zu sammeln, zu organisieren und zu analysieren. Regionale TV- und Online-Medien können so ihre redaktionelle und publizistische Arbeit verbessern und ihre journalistische Qualität steigern.



STUDIO 47 ist der regionale Fernsehsender für das westliche Ruhrgebiet und den Niederrhein. Das Programm wurde mehrfach mit dem Deutschen Regionalfernsehpreis ausgezeichnet und zählt mit einer Reichweite von 650.000 Zuschauern zu den stärksten Medien der Region. In diesem Frühjahr wurde das von STUDIO 47 entwickelte, KI-gestützte Redaktionssystem „BotCast“ veröffentlicht, welches eine vollautomatische Produktion von TV-Nachrichten und Videonewscasts ermöglicht.