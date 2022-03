Online-Videos von STUDIO 47 erzielen rund fünf Millionen Aufrufe

Duisburgs regionaler TV-Sender vergrößert seine digitalen Reichweiten

Auch wenn lineares Fernsehen laut aktuellen Studien nach wie vor das mit Abstand reichweitenstärkste Medium ist: Der Bewegtbild-Boom im Internet hält an und die Nutzung von journalistisch produzierten Webvideos nimmt exponentiell zu.



Ein Trend, der auch bei STUDIO 47 deutlich zu beobachten ist. Im vergangenen April hatte Duisburgs regionaler TV-Sender seine neue Online-Strategie gestartet, zwölf Monate später kann jetzt ein sehr erfreuliches Zwischenfazit gezogen werden. Pro Monat erzielen die Videos im Durchschnitt 420.000 Aufrufe, das entspricht rund fünf Millionen Aufrufen im Jahr. Die mittlere Verweildauer pro Video liegt bei zweieinhalb Minuten – was einer Audience Retention von fast 80 Prozent entspricht.



„Das sind wirklich äußerst bemerkenswerte Zahlen, die bei STUDIO 47 erreicht werden“, stellt Ulrich Pösselt fest, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Lokal-TV (BLTV). „Und sie zeigen deutlich, das regionales Fernsehen spannende und relevante Inhalte bietet, die ein großes Publikum ansprechen.“ Der BLTV vertritt die Interessen von insgesamt 52 privatrechtlichen Fernsehsendern in ganz Deutschland.



Neben der Ausspielung seines redaktionellen Contents über Social-Media-Kanäle setzt STUDIO 47 bei seiner Online-Strategie vor allem auf eigene Distributionswege. Seit einem Jahr ist der Sender Premium-Partner der Video-Plattform Glomex, welche von ProSiebenSat1.Media betrieben wird. Auf diesem Weg werden die TV-Beiträge des Duisburger Senders zum Beispiel auf den News-Portalen von MSN, der Rheinischen Post und weiterer regionaler und nationaler Online-Medien veröffentlicht.



„Zwar lassen sich online längst nicht so viele Menschen erreichen wie über lineares Fernsehen“, so STUDIO 47-Chefredakteur Sascha Devigne. Im TV-Kabelnetz liegt die Reichweite des Senders bei rund 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. „Aber digitale Verbreitungswege werden zunehmend wichtiger, gerade für uns als regionales Leitmedium.“