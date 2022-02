NRW-Wirtschaftsministerium fördert Innovationsprojekt bei STUDIO 47

Implementierung von "BotCast" wird durch MID-Gelder kofinanziert

Bei STUDIO 47 werden TV-Nachrichten künftig vollautomatisch mithilfe digitaler Technik produziert. Duisburgs regionaler Fernsehsender installiert hierzu „BotCast“, ein cloud-basiertes System, welches sämtliche Arbeitsschritte der Newscast-Produktion integriert, die bislang noch zeitintensiv von Hand in der Redaktion umgesetzt werden müssen: Textgenerierung, Sprachsynthese, Videoschnitt und Distribution.



In der vergangenen Woche hat das Land Nordrhein-Westfalen hierfür eine Zuwendung aus dem Programm „Mittelstand innovativ & digital“ (MID) bewilligt. Das NRW-Wirtschaftsministerium unterstützt mit den MID-Fördergeldern ausgewählte Investitionen, welche der digitalen Transformation mittelständischer Unternehmen dienen. Als Fördersumme stehen bis zu 25.000 Euro zur Verfügung.



„Mit BotCast erhalten wir ein System, das eine Automatisierung unseres redaktionellen Workflows ermöglicht“, erklärt STUDIO 47-Chefredakteur Sascha Devigne. „Auf diese Weise können wir unsere TV-Nachrichten künftig schneller, günstiger, umfangreicher und präziser produzieren, als es zurzeit möglich ist.“



Durch die Digitalisierung von Standardtätigkeiten sollen zudem Freiräume für anspruchsvollere redaktionelle Aufgaben geschaffen werden, wie etwa zeitintensive Recherchen oder die Umsetzung aufwändiger journalistischer Fernsehbeiträge. „Wir steigern also gleichzeitig die Qualität unseres TV-Programms und sichern die Arbeitsplätze in unserer Redaktion“, so Devigne.



Mit der Installation und Implementierung von „BotCast“ hat STUDIO 47 einen Duisburger EDV-Dienstleister beauftragt. Das Projekt wird Mitte August abgeschlossen sein; anschließend soll „BotCast“ im Rahmen einer Testphase zu seinem ersten Einsatz kommen.



STUDIO 47 ist der regionale TV-Sender für das westliche Ruhrgebiet und den Niederrhein. Das Programm wurde mehrfach mit dem Deutschen Regionalfernsehpreis ausgezeichnet und zählt mit einer Reichweite von 620.000 Zuschauern zu den stärksten Medien der Region.