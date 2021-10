"MedienMacher 4.0 - RuhrReporter" startet in die dritte Runde

Das Einstiegsprogramm für angehende Journalistinnen und Journalisten geht in die dritte Runde: Am 2. November startet der nächste Kurs der „MedienMacher 4.0 – RuhrReporter“. Während des dreimonatigen Programms durchlaufen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehrere Theorie- und Praxisblöcke; am Ende erhalten sie ein qualifiziertes Abschlusszertifikat.Die Teilnahme an „MedienMacher 4.0 – RuhrReporter“ ist kostenlos. Alle Infos zu den Inhalten und Stationen des Kurses, zum Ablauf des Programms und zu den Kooperationspartnern sind auf der Website des journalistischen Einstiegsprogramms zu finden: www.medienmachervierpunktnull.de Noch sind einige freie Plätze für den nächsten Kurs zu vergeben; Interessenten können sich direkt über ein Kontaktformular auf der Website bewerben.„MedienMacher 4.0 – RuhrReporter“ ist ein Projekt im Rahmen der Ruhrkonferenz und wird vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert. Initiiert und entwickelt wurde das Projekt vom regionalen TV-Sender STUDIO 47 in Kooperation mit der Medienakademie ProContent.