Jan Skrynecki ist neuer Chef vom Dienst in der STUDIO 47-Redaktion

Gebürtiger Duisburger übernimmt die Federführung im Ressort "Aktuelles"

Die Zuschauerinnen und Zuschauer von STUDIO 47 kennen ihn schon seit Längerem als „Anchorman“, seit dieser Woche ist Jan Skrynecki zudem der neue Chef vom Dienst (CvD) in der Redaktion von Duisburgs regionalem Fernsehsender. Er übernimmt die Position von seinem Vorgänger Alrik Seidel, der zu einer Kölner TV-Produktionsfirma wechselt.



„Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe“, so Skrynecki. „Es ist eine große Ehre für mich, unser Programm federführend gestalten zu dürfen.“ Als gebürtiger Duisburger „mit Herz und Seele“ ist es ihm ein besonderes Anliegen, „die Ereignisse und Entwicklungen meiner Heimatstadt abzubilden und einzuordnen“.



Der 28-Jährige ist seit seiner Jugend journalistisch tätig. Er gründete die mehrfach ausgezeichnete Schülerzeitung „Abbey Today“, engagierte sich beim Verein „Junge Presse e.V.“ und absolvierte bereits mit 16 Jahren sein erstes Redaktionspraktikum beim Münchner Wochenblatt. Nach seinem Studium der Soziologie und Stationen bei Radio Duisburg und Reviersport absolvierte er sein Volontoriat bei STUDIO 47. Anschließend war er seit 2021 Redakteur im Ressort „Aktuelles“ und Moderator des Prime-Time-Nachrichtenmagazins „STUDIO 47 .live“.



„Mit Jan Skrynecki haben wir die ideale Besetzung für die Position des CvD“, freut sich STUDIO 47-Chefredakteur Sascha Devigne. „Er kennt Duisburg und die Region wie seine Westentasche, hat einen scharfen Blick auf die Themen vor Ort und ist ein TV-Journalist durch und durch.“



Auch an anderer Stelle verstärkt sich STUDIO 47 in diesem Jahr: Neben vier Redaktionsvolontärinnen und -volontären stößt ein neuer Mediengestalter Bild & Ton zum Team. „Für uns sind Ausbildung und Qualifizierung im Medienbereich ganz zentrale Themen“, so Devigne. „Schließlich geht es um nicht weniger als den journalistischen Nachwuchs, der gerade in unserer Region dringend benötigt wird.“



STUDIO 47 ist der regionale TV-Sender für das westliche Ruhrgebiet und den Niederrhein. Das Programm wird von rund 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauern empfangen und wurde mehrfach mit dem Deutschen Regionalfernsehpreis ausgezeichnet.