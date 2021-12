Digitale Barbarafeier der HKM wird live von STUDIO 47 übertragen

Die traditionell am zweiten Adventssonntag unter dem Motto „Macht hoch Tor 1“ veranstaltete Barbarafeier der HKM wird auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Angesichts der steigenden Inzidenzen und Neuinfektionen ist der Geschäftsführung trotz 2G-plus-Regel, eingeschränkter Teilnehmerzahl und Maskenpflicht das Risiko einer Präsenzveranstaltung zu groß.Ganz verzichten müssen Freunde des ökumenischen Gottesdienstes dennoch nicht auf die Feier. Sie findet wie geplant am Sonntag, den 5. Dezember 2021, ab 16.30 Uhr in der Kranhalle statt - nur eben ohne Besucher. Dafür überträgt STUDIO 47 die Veranstaltung ab 16.30 Uhr live in seinem TV-Programm. Zudem wird ein Livestream angeboten, der über die HKM-Website ( www.hkm.de ) und über die Homepage des Senders ( www.studio47.de ) zu sehen ist. Der Link dazu wird bis zum 26. Dezember online verfügbar sein.Die digitale Andacht steht unter dem Motto „Starke Kinder – Chancengleichheit, Bildung und Gerechtigkeit“. Gerade in den heutigen Zeiten, in denen Kinder und Jugendliche Corona-bedingt immer wieder hinter den Interessen der Erwachsenen zurückstehen müssen, ein sehr aktuelles Thema. Das Motto steht auch im Mittelpunkt der beiden Predigten. Gehalten werden sie von der bayerischen Pastorin sowie Vorsitzenden und Sprecherin des Vorstands der Kindernothilfe e.V., Katrin Weidemann, sowie der Schulleiterin Nicola Küppers, deren Gemeinschafts-Grundschule aus dem Dichterviertel in Mülheim a.d. Ruhr gerade mit dem Deutschen Schulpreis 2021 ausgezeichnet wurde.Den musikalischen Rahmen gestalten zahlreiche Musiker wie die Duisburger DSDS-Gewinnerin Marie Wegener und passend zum Leitgedanken die Musical Kids aus Rheinhausen. Die Fürbitten werden traditionell von HKM-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern und speziell auch von HKM-Azubis vorgetragen. Der abschließende Segen von Diakon Thomas Löv für die katholische und Rainer Kaspers für die evangelische Kirchengemeinde zum Ende der Veranstaltung wird vom Lied „We Are The World“ umrahmt.Spenden kommen den beiden Einrichtungen der Predigerinnen zugute: einerseits der Kindernothilfe e.V., andererseits der Gemeinschafts-Grundschule aus dem Dichterviertel in Mülheim a.d. Ruhr. Sie können über folgendes Konto getätigt werden: Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH, Commerzbank Duisburg. IBAN: DE65 3504 0038 0580 6351 00, Stichwort: Barbarafeier 2021.