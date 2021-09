Bundestagswahl live bei STUDIO 47: Ergebnisse, Stimmen und Analysen

Pressemitteilung BoxID: 866607 (STUDIO 47 -Stadtfernsehen Duisburg GmbH & Co. KG)

Wenn Duisburg am 26. September wählen geht, ist STUDIO 47 live dabei: mit einer zweistündigen Wahlsondersendung von 19 bis 21 Uhr.



Neben Hochrechnungen und Ergebnissen der Wahlen zum 20. Deutschen Bundestag sowie aktuellen Zahlen zur Verteilung der Erst- und Zweitstimmen in Duisburg gibt es die Reaktionen der Kandidaten und der Fraktionen, der Sieger und der Verlierer des Abends. Jan Skrynecki meldet sich vom Duisburger Rathaus und führt Interviews mit den politischen Akteuren vor Ort.



Gleichzeitig berichtet Alrik Seidel von den Wahlpartys in Duisburg: Wo knallen die Sieger-Sektkorken und wo wird ins Bier geweint? Das STUDIO 47-Team ist live dabei.



Im Wahlstudio begrüßt Chefredakteur Sascha Devigne außerdem Kommunikationsberater Alexander Klomparend. Als Experte wird er den Ausgang des Wahlsonntags und die Ergebnisse kommentieren.

