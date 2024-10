Studibuch gewinnt den eBay Award 2024 in der Kategorie "Nachhaltiges Unternehmen"

Die Studibuch GmbH aus Stuttgart hat eine bedeutende Auszeichnung erhalten: Das Unternehmen wurde mit dem eBay Award 2024 in der Kategorie „Nachhaltiges Unternehmen“ ausgezeichnet. Dieser Preis würdigt das herausragende Engagement von Studibuch im Bereich der Nachhaltigkeit sowie dessen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft.



Als Anbieter für den An- und Verkauf gebrauchter Fachbücher hat sich Studibuch nicht nur durch sein nachhaltiges Geschäftsmodell einen Namen gemacht, sondern auch durch seine kontinuierlichen Bemühungen, Ressourcen zu schonen und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die Umwelt zu nehmen. Die Auszeichnung unterstreicht die harte Arbeit, die hinter diesem Erfolg steht, und motiviert das Unternehmen, seine nachhaltige Entwicklung weiter voranzutreiben.



Im Rahmen der Preisverleihung betonte Geschäftsführer Lutz Gaissmaier, wie stolz das gesamte Team auf diesen Erfolg ist. „Wir sind unglaublich stolz darauf, den eBay Award 2024 in der Kategorie ‚Nachhaltiges Unternehmen‘ gewonnen zu haben. Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung für die harte Arbeit und das Engagement unseres Teams“, so Gaissmaier. „Nachhaltigkeit steht seit jeher im Mittelpunkt unserer Unternehmensphilosophie, und es freut uns, dass unsere Anstrengungen anerkannt werden.“



Auf die Frage, was dieser Erfolg für die Zukunft von Studibuch bedeutet, sagte Gaissmaier: „Dieser Preis gibt uns noch mehr Motivation, unser Geschäft weiter auszubauen und gleichzeitig unseren Nachhaltigkeitsfokus zu verstärken. Wir wollen weiterhin innovative Wege finden, um unser Geschäftsmodell umweltfreundlicher zu gestalten und noch mehr Menschen zu erreichen, die den Wert von Nachhaltigkeit schätzen.“



Mit dieser Auszeichnung setzt Studibuch ein starkes Zeichen für nachhaltiges Wirtschaften und zeigt, dass unternehmerischer Erfolg und ökologische Verantwortung Hand in Hand gehen können.

