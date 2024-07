Gebrauchte Fachbücher – Wissen nutzt sich nicht ab

Rund vier Jahrzehnte nach dem Aufkommen der ersten kommerziellen EBooks hat das gedruckte Buch wider aller Erwartung noch nicht ausgedient. Tatsächlich liegt der Anteil des digitalen Buches, gemessen am Käufer*innen-Interesse gerade einmal bei sieben, der Umsatzanteil nicht viel höher bei rund acht Prozent. Die Gründe hierfür sind vielfältig und betreffen nicht zuletzt Fragen der Haptik des einzelnen Buches und des Handlings mehrerer Bücher. Neben der Belletristik zeigt sich auch für den Markt der Fachliteratur weiterhin eine gleichbleibend hohe Bedeutung des gedruckten Buches. Eine aktuelle Studie des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW)zeigt, dass grundsätzlich die Hälfte aller Studierenden das physische Buch bevorzugen. Digitale Angebote werden vor allen Dingen dann genutzt, wenn diese kostenlos bereitgestellt werden, was jedoch nur bei einem Bruchteil aller Werke der Fall ist.Gleichzeitig ist Fachliteratur für Schüler, Studenten und Auszubildende seit jeher ein nicht zu unterschätzender Kostenfaktor. Untersuchungen zeigen, dass zum Beispiel Studierende durchschnittlich 20 bis 30 Euro für Bücher und andere Lernmaterialien ausgeben. Abhängig vom Studienfach können bereits einzelne Standardwerke mit mehreren hundert Euro zu Buche schlagen. Auch wenn Studenten an Hochschulen und Universitäten Fachbibliotheken zur Verfügung stehen, ist die Anschaffung zumindest einzelner Bücher für die meisten Studierenden unverzichtbar. Obwohl einzelne Fachliteratur, insbesondere Nachschlagewerke, auch nach Abschluss einer Ausbildung genutzt werden können, verstauben die meisten Fachbücher nach der Abschlussprüfung unbenutzt im Bücherregal oder in Kisten in Kellern und auf Dachböden.Der individuelle Handel mit gebrauchter Literatur hat seit jeher Tradition, insbesondere für Studierende. Von Tauschbörsen an Schulen über Flohmärkte bis hin zu Kleinanzeigen suchen auch Fachbücher ein neues Zuhause. Sowohl für die Verkäufer als auch für die Käufer verursacht diese Form des Gebrauchthandels jedoch einigen Aufwand und birgt schwer kalkulierbare Risiken. Selbst wenn das gesuchte Werk gefunden wird, bietet der Privatverkauf zum Beispiel keine Garantien.Seit 2015 kauft und verkauft die Studibuch GmbH aus Stuttgart Fachbücher aller Fachrichtungen. Gebrauchte Bücher können bequem über die Studibuch Website oder über die Studibuch App gescannt und so zweifelsfrei identifiziert werden. Der potenzielle Verkäufer erhält ein konkretes Angebot und muss im Anschluss das Buch nur noch mit einem bereitgestellten Paketschein versenden. Nach händischer Prüfung der eingehenden Bücher wird der vereinbarte Kaufpreis innerhalb kurzer Zeit ausgezahlt.Käufer finden Fachbücher im Studibuch Online-Shop über die Suche nach Titel, Thema oder einer konkreten ISBN. Hierbei lässt sich einiges an Geld sparen, denn gebrauchte Bücher sind nicht selten mehr als die Hälfte günstiger als die neue Variante. Studierende erhalten hierbei einen zusätzlichen Rabatt in Höhe von 10 Prozent nach Registrierung via iamstudent.„Viele Fachbücher sind neu sehr teuer, aber bei Studibuch habe ich sie oft sehr günstig bekommen. Besonders ältere Auflagen, die für meine Kurse dennoch ausreichend waren, konnte ich dort sehr günstig erwerben. Das hat mir erlaubt, mehr Bücher zu kaufen und mich besser auf meine Kurse vorzubereiten“, beschreibt ein Kunde seine persönlichen Erfahrungen im Interview mit Studibuch. „Die große Auswahl an Büchern und die unkomplizierte Abwicklung machen Studibuch zu einer idealen Lösung für Studierende, die auf ihr Budget achten müssen.“Neben wirtschaftlichen Erwägungen überzeugt die Idee hinter Studibuch jedoch vor allen Dingen durch Aspekte der Nachhaltigkeit. Auch wenn Bücher heute verstärkt auf Recyclingpapier gedruckt werden und ihrerseits zu Recyclingpapier verarbeitet werden können, ist die Wiederverwendung in ihrer ursprünglichen Gestalt doch mit Abstand die umweltfreundlichste Form des Recyclings.„Es ist mir wichtig, Ressourcen zu schonen und Bücher nicht einfach wegzuwerfen. Durch den Kauf und Verkauf gebrauchter Bücher kann ich einen kleinen Beitrag zum Umweltschutz leisten“, betont entsprechend auch der Studibuch-Kunde im Interview.