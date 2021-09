Auszeichnung für umweltbewusstes und nachhaltiges Handeln – Strandhotel Duhnen erhält erneut „DEHOGA Umweltcheck“ in Gold

„Die erneute Auszeichnung in Gold bestätigt unseren eingeschlagenen Weg für mehr Nachhaltigkeit in unserem Betrieb. Sie bekräftigt uns zudem darin, nicht nachzulassen, denn das Feld der Verbesserungsmöglichkeiten bleibt vielfältig und wer stehen bleibt, verschlechtert seine Position im hart umkämpften Hotel- und Gastronomiemarkt!“, so Hotelchef Kristian Kamp.



Teilnehmer des „DEHOGA Umweltchecks“ müssen sich einer kritischen Überprüfung der Bereiche Energie- und Wasserverbrauch, Abfallaufkommen und Lebensmittel unterziehen. Für jede der vier Kategorien sind differenzierte Grenzwerte und Anforderungen für die Auszeichnungsstufen Bronze, Silber und Gold festgelegt.



Praktische Durchführung im Betrieb



Auf den Zimmern wurde von der analogen auf die digitale Gästemappe – das sog. „SuitePad“ - umgestellt. Hierüber können die Gäste zum einen zielgerichtet und ohne Papieraufwand informiert werden und zum anderen Dienste wie die „Green Option“, das Verzichten auf die Zwischenreinigung, in Anspruch nehmen. In der renommierten Küche des Hotels wird zudem großer Wert auf regionales „Fine Dining“ gelegt, was bedeutet, dass Speisen aus frischen, saisonalen Produkten der heimischen Region zu feinen Kreationen gezaubert werden.



Das Vier-Sterne-Superior-Hotel wird weiterhin die Kooperationen mit regionalen Partnern ausbauen, was unter anderem durch die Zusammenarbeit mit benachbarten Nationalparkpartnern gelingt.



Hintergrund „DEHOGA Umweltcheck“



Der „DEHOGA Umweltcheck“ wurde für die spezifischen Anforderungen des Gastgewerbes und seiner vorranging klein- und mittelständisch geprägten Betriebe konzipiert. Neben seiner Branchenrelevanz und Praxisnähe ermöglicht er eine faire und transparente Vergleichbarkeit der teilnehmenden Betriebe.

