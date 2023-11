Sag Ja zu Jesus – Eine Woche der Entscheidung auf Hope TV vom 7.-11. November

Hope TV strahlt vom 7.-11. November die Live-Sendereihe „Sag Ja zu Jesus“ täglich um 20:15 Uhr aus. Eine Woche der Entscheidung für Jesus Christus. Diesjähriger Sprecher ist Pastor Manuel Füllgrabe.Unter dem Motto „Jesu Liebe siegt!“ nimmt Manuel Füllgrabe die Zuschauer fünf Tage lang mit auf eine inspirierende Reise. Es geht darum, in der heutigen Zeit den Mut nicht zu verlieren, die Kraft von Jesu Liebe zu entdecken, an sie zu glauben und sie aktiv weiterzugeben.Die vergangenen drei Jahre „Sag Ja zu Jesus“ zeigen, dass es sich lohnt, Menschen persönlich und konkret zu einer Entscheidung für ein Leben mit Jesus aufzurufen. Zuschauer meldeten sich für Glaubenskurse an und entschieden sich, Jesus Christus ihr Leben anzuvertrauen.„Sag Ja zu Jesus“ ist Teil der „Woche der Entscheidung“, einer Kampagne von ERF, Hope Media Europe, Bibel TV, Radio Horeb, der Grandios Stiftung, ProChrist, der Stiftung Marburger Medien und Alpha Deutschland, die gemeinsam ihre Reichweite für mehr evangelistische Wirksamkeit bündeln. Unter dem Motto „Deine Wahl für das wahre Leben“ laden alle Partner gemeinsam zu einer persönlichen Entscheidung für ein Leben mit Jesus Christus ein. Auf der Websitewerden über 70 evangelistische Audio- und Videobeiträge, Texte und interaktive Angebote präsentiert.„Wir freuen uns im Rahmen der Initiative 'Woche der Entscheidung', Menschen von Jesus Christus und von dem wahren Leben, das er uns in seinem Wort verspricht, zu erzählen. Zusammen erzielen wir eine höhere Wirkung, wenn es darum geht Menschen die biblische Botschaft der Hoffnung weiterzugeben“, betont Paulin Giurgi, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Hope Media Europe.