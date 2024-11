„Real Life Faith“: Begleitmaterial zum Kinofilm „Leben ist Jetzt“

Am 16. Januar 2025 startet der Kinofilm „Leben ist Jetzt“ von Paramount Pictures, der die Geschichte der YouTube-Stars Philipp und Johannes Mickenbecker, besser bekannt als, erzählt. Doch der Film ist nur der Anfang: Zeitgleich wird das Bonusmaterialauf der Plattform kleingruppe.de veröffentlicht, das Hauskreisen, Jugendgruppen und Interessierten, die sich näher mit Glaubensfragen auseinandersetzen möchten, eine Vertiefung der Filmthemen bietet.„Real Life Faith“ bietet kurze, authentischen Video-Impulse, die an den Original-Drehorten des Films aufgezeichnet wurden. Bekannte christliche Persönlichkeiten wieteilen in den Clips persönliche Erfahrungen und inspirierende Gedanken zu Glauben, Hoffnung und dem „wahren Leben“. Jeder Clip wird von einem Gesprächsleitfaden begleitet, der speziell für den Einsatz in Hauskreisen und Jugendgruppen konzipiert wurde. Damit werden konkrete Anknüpfungspunkte geschaffen, um die Themen des Films in einem vertrauensvollen Rahmen zu besprechen. Es geht darum, gemeinsam zu entdecken, was im Leben wirklich zählt.„Philipp Mickenbecker wollte, dass der Film Zuschauer nicht nur bewegt, sondern zum Nachdenken über das Leben anregt,“ erklärt Produzent Sven Fockner. „Mit ‚Real Life Faith‘ möchten wir Impulse für offene Gespräche bieten, die inspirieren, das Leben und den Glauben tiefer zu erforschen.“Die Videoclips und Gesprächsleitfäden sind ab demauf kleingruppe.de verfügbar. Bereits jetzt können sich Hauskreise und Jugendgruppen auf der Website registrieren, um als Anlaufstelle für interessierte Kinobesucher gelistet zu werden, die auf der Suche nach Austausch und Gemeinschaft sind.