Hope TV präsentiert neue Serie zum biblischen Buch "Daniel"

Hoffnung in Krisenzeiten durch biblische Prophezeiungen

Der christliche Fernsehsender Hope TV präsentiert die neue Sendereihe namens "Daniel". Zuschauerinnen und Zuschauer werden durch die Geschichten und Visionen des biblischen Propheten geführt. In Daniels Lebensgeschichte wird sichtbar, wie Gott seine Hand über Menschen hält. Und es geht um Prophezeiungen, die bis in unsere Zeit reichen und uns heute betreffen.



In einer Zeit, in der viele Menschen mit Krisen konfrontiert sind, sind Fragen nach Gott und der Zukunft besonders relevant. Das Buch Daniel bietet erstaunliche Antworten auf diese Fragen und vermittelt Zuversicht und Hoffnung.



Gedreht wurde die Sendereihe in Israel, Marokko und den USA. Experten führen die Zuschauerinnen und Zuschauer hinter die Kulissen der historischen Ereignisse und der damaligen Kultur. Der Theologe und Moderator Dr. Winfried Vogel begleitet durch das biblische Buch und stellt sicher, dass kein Detail vergessen wird.



Die Sendereihe "Daniel" umfasst 13 Folgen und wird seit Anfang März wöchentlich, samstags um 20:15 Uhr auf Hope TV ausgestrahlt. Sie ist auch in der Hope TV-Mediathek auf hopetv.de verfügbar.