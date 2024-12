Hope TV jetzt bei MagentaTV, GigaTV, Zattoo, waipu.tv und HD+ IP

Der christliche Fernsehsendererweitert seine Reichweite: Ab sofort ist der Sender über die IPTV-Plattformenverfügbar. Damit erreicht Hope TV rundund stärkt seine Präsenz auf den immer beliebter werdenden digitalen Empfangswegen.„Wir freuen uns sehr, Hope TV über diese modernen und stark wachsenden TV-Plattformen anbieten zu können“, erklärt, Vorstand von Hope Media Europe e.V. „Unser Ziel ist es, dass noch mehr Menschen von den hoffnungsvollen und inspirierenden Inhalten unserer TV-Programme erreicht und berührt werden.“Zusätzlich zu IPTV ist Hope TV weiterhin über Satellit und Kabel in Deutschland und per Satellit in Österreich und der Schweiz empfangbar. InkönnenHope TV empfangen, in dersind es rund. Ergänzend bietet der Sender ein umfassendes Streaming-Angebot über seineauf hopetv.de sowie die, die jederzeit Zugriff auf zahlreiche Programme ermöglicht.Mit diesem Ausbau der Reichweite setzt Hope TV ein starkes Signal für die Verbreitung christlicher Werte über moderne Medienkanäle.