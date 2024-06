Hope Media feiert 60 Jahre Hope Hörbücherei für blinde und sehbehinderte Menschen

Die Hope Hörbücherei feiert ihr 60-jähriges Bestehen mit einem Gottesdienst am 22. Juni um 10:30 Uhr auf dem christlichen Fernsehsender Hope TV und in der Hope TV-Mediathek auf hopetv.de.



Seit sechs Jahrzehnten setzen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hope Hörbücherei dafür ein, blinden und sehbehinderten Menschen den Zugang zu christlicher Literatur zu ermöglichen. Die Erfolgsgeschichte der Blindenhörbücherei beginnt in den 1950er Jahren, als Pastoren der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland erkennen, dass blinden und sehbehinderten Kirchenmitgliedern der Zugang zu christlicher Literatur fehlt. Sie initiieren ein Projekt, bei dem Texte auf Tonbandspulen aufgenommen und versendet werden, was rasch auch über die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten hinaus, Anklang findet.



Bald erweitert sich das Angebot der Blindenhörbücherei. Am Telefon werden seelsorgerliche Gespräche geführt, und ab 1981 werden an der Theologischen Hochschule Friedensau „Rüstzeiten“ durchgeführt, um blinde und sehbehinderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den Alltag fit zu machen. Sehende lernen dabei, wie sie blinden und sehbehinderten Menschen eine Hilfe sein können. Ab 1988 bietet die Blindenhörbücherei in Darmstadt regelmäßig Freizeiten an verschiedenen Orten an. Hinzu kommen regionale Treffen von Hörerinnen, Hörern und Gästen, wodurch das Team eine ganz persönliche Beziehung zu vielen Hörerinnen und Hörern aufbaut.



Die eingesetzten Tonträger haben sich im Laufe der Zeit verändert: Tonbandspulen wurden durch Kassetten ersetzt, und CDs im DAISY-Format, SD-Karten oder USB-Sticks ermöglichen das Hören umfangreicher Bücher und Zeitschriften über verschiedene Medien. Die Zeiten ändern sich, aber das Anliegen der Hope Hörbücherei bleibt: Blinde und sehbehinderte Menschen in ihrer Beziehung zu Gott zu begleiten, ihren Glauben zu stärken und die Hoffnung des Evangeliums zu vermitteln.

