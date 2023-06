Christliches Medienzentrum Hope Media Europe e.V. feiert 75 Jahre der Hoffnung

Jubiläums- und Dankgottesdienst in Alsbach-Hähnlein am 1. Juli

Hope Media Europe e.V. begeht sein 75-jähriges Jubiläum mit einem besonderen Dankgottesdienst und Konzert am Samstag, 1. Juli 2023 um 10:30 Uhr. Zu dem Event im Medienzentrum sind Medienvertreter herzlich willkommen.



Seit der Gründung als „Stimme der Hoffnung“ im Jahr 1948 hat sich Hope Media Europe zu einem modernen christlichen Medienzentrum entwickelt. Heute verkündet es über verschiedene Medien wie Hope TV, Hope Podcasts, Hope Kurse und die Hope Hörbücherei die frohe Botschaft von Jesus Christus und erreicht Menschen mit seinen Angeboten im gesamten deutschsprachigen Raum und international.



In einer Zeit, als Deutschland noch von den Folgen des Zweiten Weltkriegs gezeichnet war, bot die „Stimme der Hoffnung“ als erster privater christlicher Radioanbieter des Landes den Menschen Trost, Hoffnung und Versöhnung. Mit dem Erfolg der christlichen Radiosendungen der „Stimme der Hoffnung“ in den 1940er-Jahren begann das Unternehmen einen Bibelfernunterricht anzubieten, heute „Hope Kurse“ genannt. 1968 kam die Blindenhörbücherei mit christlichen Hörangeboten für blinde und sehbehinderte Menschen hinzu. Im Jahr 2009 startete der christliche Fernsehsender „Hope Channel“, der 2019 in „Hope TV“ umbenannt wurde. Auch in den kommenden Jahren möchte Hope Media Europe weiterhin Hoffnung, Trost und Glauben, wie ihn die Bibel vermittelt, in die Welt tragen.



Die Unternehmensgeschichte von Hope Media Europe ist geprägt von zahlreichen Wundern. Das Medienzentrum nutzt das 75-jährige Jubiläum um seinen Partnern, Förderern und Mitarbeitern von ganzem Herzen zu danken. Ohne ihre Unterstützung und ihren Glauben an die Mission von Hope Media Europe wären viele Projekte nicht möglich gewesen.



Der Dankgottesdienst „75 Jahre Hoffnung“ findet am Samstag, 1. Juli 2023 um 10:30 Uhr im Medienzentrum in 64665 Alsbach-Hähnlein, Sandwiesenstraße 35, statt.