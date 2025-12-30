Winterliches Berlin in „urjemütlich“
Zu jeder Jahreszeit schön: der Tiergarten
Vom Potsdamer Platz bis zum Regierungsviertel, vom Brandenburger Tor bis zum Zoo reicht die wunderschöne Parkanlage auf üppigen drei Kilometern Länge. Im Winter entfaltet der Tiergarten noch einmal eine ganz andere Faszination zwischen frostweißen oder verschneiten Wiesen, Bäumen und Teichen bis hin zu den überall verstreuten Denkmälern aus vergangenen Zeiten.
Die langen Alleen, kahlen Äste und gefrorene Wasserflächen bieten eine stille, fast skurrile Schönheit. Dick eingemummelt kann man die klare Luft genießen und die Stadt von der Ferne betrachten – auch wenn man mittendrin ist.
Das Schönste am Winter: Das gemütliche Einkehren nach dem Spaziergang. Hier ist ein Besuch im altehrwürdigen Zollpackhof in Tiergarten empfohlen.
Der Kronleuchter an der Decke funkelt einladend und in der Mitte des großzügig eingerichteten Raumes knistert der Kamin. Der Zollpackhof bietet im Winter einen besonderen Spaß: Eisstockschießen in rustikalem Ambiente. Es geht dabei um Wintersport-Atmosphäre unter freiem Himmel mit dampfendem Getränk in der Hand und Spaß in Familie oder mit Freunden. Die Sieger stehen bei diesem Event vorher fest: Alle!
Mit dem Boot über die Spree
Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass Berlin vom Wasser aus nochmal einen ganz besonderen Charme versprüht. Im Sommer hat das wohl schon jeder erlebt, aber im Winter? Ja, gerade im Winter! Festlich geschmückt, warm geheizt und mit Glühweinduft schippert das Boot gemächlich über die Spree und lässt die illuminierte Hauptstadt vorbeiziehen. Das weit über die Weihnachtszeit hinaus – bis Ende Februar lässt sich dieses besondere Spektakel auf einem liebevoll gestalteten Winterfloß genießen. Ahoi auf der schwimmenden Winterhütte!
Übrigens: Falls Sie nicht seefest und gegen Wellengang allergisch sind – auf Light Safari gehen können Sie durchs romantisch beleuchtete Berlin auch in aller Ruhe per Bus. Touren haben diverse Anbieter im winterlichen Programm. In der besinnlichen Zeit natürlich auch gut zu nutzen zum obligatorischen Weihnachtsmarkt-Hopping.
Aber: Wenn Sie vom Wasser nicht genug bekommen, gönnen Sie sich doch einen heißen Winter-Genuss auf einem Saunafloß. Lassen Sie den Alltag draußen, ziehen die Tür zu und schwitzen sich den Alltag von der Seele. Zur Abkühlung geht es von der holzbeheizten schwimmenden Sauna direkt in die Spree oder den Müggelsee – je nachdem wo der Saunaofen angeheizt wird.
Rein in die Schlittschuhe
Ins Schwitzen kommt man auch beim Pirouettendrehen: Perfekt für die kalten Wintertage in Berlin ist eine Schlittschuhfahrt, zum Beispiel wetterfest und überdacht bei Zenner in Treptow, wo sich der Biergarten in einen idyllischen Wintergarten verwandelt – mit Spreeblick.
Sehr prominent gelegen ist auch die Eisbahn am Neptunbrunnen auf dem Alexanderplatz. Die Bahn punktet mit beeindruckender Beleuchtung abends. (Foto auf Link vistBerlin)
Perfekt für die ganze Familie ist die Eisbahn Lankwitz mit Eisdom, Feuerhütte und Eisdisko.
Blick in den Winterhimmel
Nach dem Berliner Motto „Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da“ empfiehlt sich zum Abschluss ein Besuch in der Archenhold-Sternwarte im Treptower Park zum Winterhimmel-Beobachten: klar und magisch. Staunen Sie, was der Nachthimmel über Berlin zu bieten hat, wenn Sie mit dem »Cassegrain-Spiegelteleskop« tief in den Kosmos schauen. Kommen Sie Planeten und dem Mond ganz nah in der größten und ältesten Volkssternwarte Deutschlands.
So geht tief in der Nacht ein perfekter Wintertag zu Ende mit einer Mischung aus Stadtromantik, Wärmequellen und kalter Frische. Kommen Sie gut durch die kalte Jahreszeit!
Infos
Zollpackhof: Elisabeth-Abegg-Straße 1, 10557 Berlin-Tiergarten | Täglich 12 bis 23 Uhr
Winter-Schifffahrten: hauptstadtfloss.de | 030 /55 49 41 20 | Mo-Fr 09 bis 15 Uhr
Sauna-Floß: Saunaboot SpreeBanja, Müggelseedamm 70, 12587 Berlin | 0177 / 3 77 71 83 oder 0160 / 95 1 0 79 61
oder auch Finnfloat Saunafloß | Müggelseedamm 237, 12587 Berlin
Eisbahn Zenner: Alt-Treptow 15, 12435 Berlin-Treptow | Eislaufen und Eisstockschießen | Leihschuhe stehen in vielen Größen zur Verfügung (Leihgebühr: 5 € pro Slot)
Eisbahn Lankwitz: Leonorenstraße 37, 12247 Berlin-Lankwitz | 030 / 77 32 89 05
Archenhold-Sternwarte: Alt-Treptow 1, 12435 Berlin-Treptow | 030 / 42 18 45 10