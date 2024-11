Wärme und Hoffnung im Winter: Unionhilfswerk eröffnet Kältehilfeunterkunft

Warme Mahlzeiten, um Körper und Seele zu stärken,

Duschmöglichkeiten, um Würde und Hygiene zu bewahren,

und individuelle Unterstützung, um in besonderen Notlagen weiterzuhelfen.

Wenn die Temperaturen fallen und der Winter die Straßen Berlins hart und unnachgiebig macht, stehen viele obdachlose Menschen vor einer bedrohlichen Realität. Ein warmes Bett, eine warme Mahlzeit, ein Ort der Sicherheit – all das ist für sie keine Selbstverständlichkeit. Doch genau hier setzt das Unionhilfswerk an und bietet auch in diesem Winter eine dringend benötigte Kältehilfe in Charlottenburg.Ab dem 2. Dezember 2024 öffnet die Unterkunft am Goslarer Platz 8-9 in Charlottenburg ihre Türen. Bis zum 30. April 2025 stehen hier rund 150 Schlafplätze bereit – ein Zufluchtsort für diejenigen, die ihn am dringendsten benötigen.Die Kältehilfe bietet obdachlosen Menschen einen trocknen und warmen Schlafplatz. Zusätzlich erhalten sie eine umfassende Grundversorgung:Kathrin Weidemeier, Geschäftsführerin im Unionhilfswerk, betont: „Wir freuen uns sehr, auch dieses Jahr dringend benötigte Plätze im Rahmen der Berliner Kältehilfe anbieten zu können. Wir hoffen, damit sowohl Schutz als auch Menschlichkeit und Hoffnung geben zu können. Dass wir erneut an diesem Standort öffnen können, verdanken wir der Initiative unserer Kooperationspartner*innen und unserer Mitarbeitenden.“Janine Georgi und Pablo Sachsenweger, Leitungsteam des Kältehilfeprojekts, ergänzen: „Uns ist es wichtig, Menschen in Not unbürokratisch zu helfen. Besonders zu betonen ist, dass zehn Plätze für Menschen geeignet sind, die auf den Rollstuhl angewiesen sind.“Die Unterkunft öffnet täglich um 19:30 Uhr. Am nächsten Morgen verlassen die Gäste das Gebäude spätestens um 8 Uhr. Ein Sicherheitsdienst gewährleistet einen geordneten Ablauf, während die Johanniter bei gesundheitlichen Problemen zur Seite stehen.Damit dieses wichtige Angebot funktioniert, braucht es helfende Hände. Das Unionhilfswerk sucht Freiwillige für Aufgaben wie die Gepäckannahme oder die Ausgabe eines warmen Abendessens. Wer helfen möchte, kann sich auf vostel.de über die Möglichkeiten informieren und anmelden. Jede Unterstützung zählt!Mit der Kältehilfe setzt das Unionhilfswerk ein starkes Zeichen: Niemand sollte in dieser Stadt übersehen werden. Angesichts der schätzungsweise bis zu 10.000 obdachlosen Menschen in Berlin zeigen wir, was Mitgefühl und Verantwortung bewirken können.Für die Kältehilfesaison 2024/25 stehen in Berlin insgesamt mehr als 1.000 Plätze zur Verfügung. Die Kältehilfe wird von einem breiten Netzwerk sozialer Träger sowie durch staatliche und private Mittel unterstützt. Neben Notübernachtungen bieten Kältebusse, Nachtcafés und Suppenküchen ergänzende Hilfe an, um obdachlosen Menschen in dieser schwierigen Zeit beizustehen.Dieser Winter wird kalt. Aber mit Angeboten wie der Unterkunft des Unionhilfswerks in Charlottenburg wird Berlin ein bisschen wärmer – für alle.