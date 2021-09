Von Gummistiefel-Weitwurf und Luftballontennis - das Senior*innen-Sportfest in der Singerstraße

Kürzlich lud das Seniorenzentrum Friedrichshain, Seniorenberatung & Begegnungsstätte, zum Senior*innen-Sportfest ein und überraschte die Teilnehmenden mit witzigen Stationen im Garten – „Sport“ hat schließlich viele Gesichter.Das Seniorenzentrum Friedrichshain befindet sich im Erdgeschoss eines Seniorenwohnhauses in der Singerstraße und ist ein beliebter Treffpunkt für ältere Menschen. Wintergarten-Café und Plauderstübchen sind normalerweise Orte regelmäßiger Veranstaltungen und Zusammenkünfte. Ein Hobbyraum mit Hometrainer, Diaprojektor und Videogerät, die Küche sowie der Gartenbereich stehen den Besucher*innen zur Verfügung.Viel zu lange mussten die Seniorinnen und Senioren darauf warten, wieder zum Schnacken, für Gesellschaftsspiele oder gemeinsame kleine Ausflüge zusammenzukommen. Umso größer war nun die Freude, als die Kolleginnen und Kollegen des Seniorenzentrums die Einladungen zum Senior*innen-Sportfest verteilten. Prompt wurden in großer Vorfreude Turnschuhe aus der unteren Schublade gezogen und längst vergessene Jogginghosen rausgekramt.Mitte August, im Rahmen der Seniorenwoche, war es dann soweit: Alle trafen sich im Garten des Seniorenzentrums, in dem verschiedene Stationen zu lustigen und sportlichen Aktivitäten einluden. Spielerisch und oftmals mit einem Augenzwinkern kamen alle Gäste – ob jung ob alt – in Bewegung.Von Luftballontennis, Joghurt-Ping-Pong und Angeln ohne Angelschein über Gummistiefel-Weitwurf, Torwandschießen und Gehirnjogging bis zu Dart und Armbrustschießen. Die Möglichkeiten waren vielfältig und alle körperlichen Einschränkungen oder Behinderungen wurden berücksichtigt, sodass wirklich für jede*n etwas dabei war. Da wurde gelacht, gescherzt und sich gemessen. Eine Kinder-Tanzgruppe mit verschiedenen Formationen sorgte zusätzlich für tolle Stimmung.Und was darf natürlich an so einem schönen Nachmittag im August nicht fehlen? Na klar – auch der Grill wurde angeworfen und leckere Salate gereicht. Getränke, Kaffee und Kuchen wurden nach der sportlichen Betätigung ebenfalls liebend gern angenommen.„Das Sportfest war ein voller Erfolg“, so Projektkoordinatorin Anne Fritzsche, „und ich möchte mich bei meinen freiwilligen Helfer*innen bedanken, ohne die diese Aktion so nicht möglich gewesen wäre“.Ein absolut gelungener Nachmittag, der Freude und Aktivität in das Leben der Seniorinnen und Senioren brachte – die übrigens am Ende des Tages stolz ihre Teilnahme-Urkunde entgegennahmen: „Die beste Veranstaltung, die hier jemals stattgefunden hat“, sagte Anneliese Engelke am Ende dieses wunderbar aktiven Tages und sprach damit vielen Seniorinnen und Senioren aus dem Herzen.Möchten Sie mehr über unser Seniorenzentrum in Friedrichshain wissen? Unter www.unionhilfswerk.de/seniorenzentrum gibt es weitere Informationen.*Natürlich fand diese Veranstaltung unter Einhaltung der aktuellen Hygiene-Bestimmungen statt.