Von Berlin für Berlin – Soziales Projekt goes glamour

Berlin, die pulsierende Metropole, steht für Vielfalt, Kreativität und den unbezwingbaren Geist des Zusammenhalts. Inmitten dieser lebendigen Kulisse gibt es ein bemerkenswertes soziales Projekt: Hürdenspringer Mentoring. Das Engagement des Teams und die nun stattfindende Spenden-Gala "Von Berlin für Berlin" am 27. November im Heimathafen Neukölln sind glanzvolle Höhepunkte im grauen Herbst.



Seit über 13 Jahren setzt sich das Hürdenspringer-Team für verschiedene Zielgruppen ein: Schüler*innen, Geflüchtete und Auszubildende. Aber eine Spendengala gibt es in diesem Herbst zum ersten Mal. Um das Schüler*innen-Mentoring zu sichern, rollt Hürdenspringer den roten Teppich aus und lässt den Heimathafen Neukölln in ganz besonderem Glanz erstrahlen: „Natürlich geht es darum, Spenden zu generieren und dadurch die Unterstützung von Schüler*innen sicherzustellen. Gleichzeitig möchten wir aber auch alle bisherigen Mentees feiern, die gemeinsam mit ihren freiwillig engagierten Mentor*innen über Hürden gesprungen sind und es geschafft haben, ihre persönlichen Ziele zu erreichen“ – fasst es Sabine Niels, Projektleitung des Hürdenspringer-Mentorings, zusammen.



Was ist eigentlich ein Mentoring für Schüler*innen?



Unsere Mentees (so heißen die Schüler*innen, wenn sie bei uns im Projekt ankommen) sind zwischen 14 und 16 Jahre alt und besuchen die Klassen 8 bis 10. Diese Jugendlichen befinden sich in einer schwierigen Lebensphase und sollen mitten in der Pubertät, wo ganz andere Themen wichtig sind, die Entscheidung für ihren weiteren Berufs- oder/und Bildungsweg treffen. Die Möglichkeiten sind vielfältig und nur schwer überschaubar. Gleichzeitig sind die Unterstützungsmöglichkeiten an unseren Kooperationsschulen gering.



Mentoring kann genau in dieser Situation eine Lücke schließen und die Jugendlichen dabei unterstützen, den für sie passenden Weg zu finden. Für die Schüler*innen stellen Mentor*innen wichtige Ansprechpersonen außerhalb des gewohnten Umfeldes dar, die sie individuell begleiten und dabei neue Sichtweisen und unterschiedliche Standpunkte vermitteln. Die Tandems treffen sich einmal pro Woche für ca. 1,5 Stunden und entwickeln für den Mentee beispielsweise mögliche Wege für die Zeit nach der Schule, schreiben Bewerbungen für Praktikums- oder Ausbildungsplätze, erstellen einen Lernplan zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen oder lernen einfach gemeinsam die Stadt kennen. Besonders schön ist es dabei, immer wieder die persönliche Entwicklung der Schüler*innen, aber auch die individuellen Begegnungen und Geschichten unserer Mentoring-Tandems mitzuerleben.



Und so vielfältig wie die Teilnehmenden unserer Projekte sind auch die Künstler*innen, die unseren besonderen Spendengala-Abend im Heimathafen gestalten:



Ein Abend mit Max Raabe, Bernadette La Hengst, Elisa Aseva, Aziza A., Katharina Greve und Flying Steps Diploma – moderiert von Fil



Mit ihrem beeindruckenden Line-Up wird die Hürdenspringer-Spendengala “Von Berlin für Berlin” ganz sicher zu einem unvergesslichen Erlebnis. Max Raabe, bekannt für die Leichtigkeit der goldenen 20er Jahre, versetzt das Publikum mit seinem charmanten Auftritt in eine andere Zeit und lässt mit seiner einzigartigen Stimme die Melodien vergangener Tage wiederaufleben.



Bernadette La Hengst, als One-Woman-Show, begeistert das Publikum mit ihrer energiegeladenen Performance und schafft es, wichtige gesellschaftliche Themen auf eine einzigartige, mitreißende Weise zu behandeln.



Elisa Aseva verzaubert das Publikum mit poetischen Kurztexten, die die Zuschauer*innen in die Gedankenwelt einer oft übersehenen Bevölkerungsgruppe eintauchen lässt.



Aziza A., die Queen of Oriental Hip-Hop, bringt ihre einzigartige Rap- und Gesangskunst auf die Bühne. Ihre Performance ist eine gelungene Mischung aus Tradition und Moderne, die die Vielfalt der Musikszene Berlins widerspiegelt.



Katharina Greve sorgt mit ihrer Comiclesung für absurd-komischen Humor und subtile Zeitanalyse. Ihre Geschichten sind originell, überraschend und durch ihre humorvolle Darbietung zeigt sie, dass Comics mehr sind als nur Unterhaltung.



Die jungen Tänzer*innen der Flying Steps Diploma bringen ihr Talent und ihre Leidenschaft für den Tanz auf die Bühne und haben einen energiegeladenen Auftritt geplant, der das Publikum zum Staunen bringen wird.



Moderiert wird der Abend von Fil, dem Meister der Abschweifung, der Berliner Charme und Schnauze perfekt vereint.



„Wir freuen uns sehr über die Unterstützung dieser tollen Künstler*innen!“, so Sabine Niels, die zusammen mit dem gesamten Hürdenspringer Team mitten in den Vorbereitungen steckt.



Unterstützung durch die Spendengala



Durch den Kauf eines Tickets wird das Schüler*innen-Mentoring gesichert und Schüler*innen dabei unterstützt, ihren individuellen Weg zu gehen. Der Eintrittspreis beträgt 35 Euro (37 Euro inklusive VVK-Gebühr). Für diejenigen, die noch mehr geben möchten, gibt es die Möglichkeit, den Eintrittspreis frei wählbar bis zu 100 Euro aufzurunden.



Besonders bemerkenswert ist das Tandemticket für 70 Euro (74 Euro inklusive VVK-Gebühr), mit dem nicht nur der eigene Eintritt finanziert wird, sondern auch der kostenlose Eintritt eines unserer aktiven Mentees mitgetragen wird. Eine großzügige Geste, die zeigt, dass Solidarität und Unterstützung in Berlin großgeschrieben werden.



Die Hürdenspringer-Spendengala “Von Berlin für Berlin” wird nicht nur ein glamouröser Abend voller Kultur und Kunst sein. Sie ist außerdem ein Aufruf für Solidarität und Zusammenhalt – für eine Zukunft, die von Vielfalt und Unterstützung geprägt ist. Berlin strahlt in einem besonderen Glanz, wenn Menschen zusammenkommen, um anderen zu helfen, Hindernisse zu überwinden und ihre Träume zu verwirklichen.