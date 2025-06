Video: „Schlagfertig für Vielfalt“ – Ein Kartenspiel wird im Unionhilfswerk zum Symbol gelebter Diversität

20 Karten mit häufigen Vorurteilen und passenden, fundierten Gegenargumenten

5 Blanko-Karten für eigene Erfahrungen, Teamideen oder neue Formulierungen

Eine ausführliche Spielanleitung, die zur Reflexion und zum Austausch im Team einlädt

Persönliche Statements

Gemeinsame Reflexionen im Team

Kleine Spielszenen mit den Karten

Kreative Fotoaktionen

Zum heutigen Deutschen Diversity-Tag setzen wir im Unionhilfswerk mit einer besonderen Aktion ein starkes Zeichen für gelebte Vielfalt. Mit dem eigens entwickelten Kartenspiel „Schlagfertig für Vielfalt“ luden wir Kolleginnen und Kollegen dazu ein, sich aktiv mit Vorurteilen und stereotypen Aussagen rund um das Thema Vielfalt auseinanderzusetzen. Die Resonanz war überwältigend – und zeigt: Vielfalt ist bei uns im Unionhilfswerk nicht nur ein Schlagwort, sondern gelebter Alltag.Vielfalt ist bei uns im Unionhilfswerk mehr als ein theoretisches Konzept – sie ist gelebte Realität. Mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt im Sommer 2023 bekennen wir uns zu einem vorurteilsfreien und wertschätzenden Arbeitsumfeld für alle Mitarbeitenden, unabhängig von Alter, ethnischer Herkunft, Geschlecht, körperlichen und geistigen Fähigkeiten, Religion, sexueller Orientierung oder sozialer Herkunft.Um dem Anspruch der Charta umfänglich gerecht zu werden, setzen wir kontinuierlich Maßnahmen um, die Vielfalt nicht fördern und zur Auseinandersetzung mit dem Thema einladen.Im Mittelpunkt der diesjährigen Diversity-Aktion steht unser eigens entwickelte Kartenspiel „Schlagfertig für Vielfalt“. Es thematisiert typische diskriminierende Aussagen aus dem Berufsalltag, beispielsweise zu Geschlecht, Herkunft, psychischer Gesundheit oder Altersfragen, und stellt ihnen respektvolle und schlagkräftige Gegenreden gegenüber.Das Kartenset umfasst:Die ersten 150 Exemplare des Kartenspiels verteilten wir im Rahmen unseres Führungskräfte-Fachtags am 5. Mai 2025.Anlässlich des Deutschen Diversity-Tags am 27. Mai 2025 riefen wir dann eine besondere Mitmachaktion ins Leben, die auf große Resonanz stieß: Wir luden Mitarbeitende dazu ein, sich mit dem neuen Kartenspiel auseinanderzusetzen und ihre Gedanken, Reaktionen und Team-Momente in Foto- oder Videoform zu teilen. Zahlreiche Einsendungen aus dem gesamten Unternehmensverbund zeigen nun ein vielstimmiges, engagiertes Stimmungsbild:„Vielfalt sichtbar machen“ – dieses Ziel unterstützten viele unserer Kolleginnen und Kollegen. Jede Einsendung zeigt: Vielfalt ist Haltung. Und sie wird im Unionhilfswerk aktiv gelebt.Vielfalt steigert nicht nur die Effektivität von Arbeit und Engagement. Gesellschaftliche Vielfalt im Unternehmen abzubilden, erhöht auch die Chance, unseren gesellschaftlichen Zweck gut zu erfüllen und die gesetzten Ziele zu erreichen, passende Angebote zu entwickeln und zukunftsfähig zu sein.Vielfalt erweitert die Perspektiven innerhalb unseres Unternehmensverbundes und fördert Kreativität durch die Integration verschiedener Blickwinkel.Das Kartenspiel ist bewusst so gestaltet, dass es nicht an ein bestimmtes Datum gebunden ist. Es soll Teams unterstützen, auch im Arbeitsalltag wiederholt und spielerisch über Vielfalt ins Gespräch zu kommen. Ob in Teambesprechungen, bei kollegialem Austausch oder im Rahmen interner Fortbildungen: „Schlagfertig für Vielfalt“ kann immer wieder hervorgeholt werden – als Impulsgeber, Mutmacher und Werkzeug für mehr Achtsamkeit im Umgang miteinander.Wir bedanken uns herzlich bei allen, die sich beteiligt haben und damit ein starkes Zeichen für Offenheit und Wertschätzung setzen.