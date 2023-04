Unionhilfswerkerin: Sarah Einenkel

Kennen Sie eigentlich die Kolleginnen und Kollegen von nebenan, aus anderen Abteilungen oder Standorten? Bei 130 Einrichtungen und Projekten, verstreut in ganz Berlin, fast unmöglich! In der Reihe "Unionhilfswerker*innen" stellen wir Ihnen deshalb regelmäßig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor - zugegeben mit etwas ungewöhnlichen Fragen. Die perfekte Basis für einen Plausch beim nächsten Treffen!



Name: Sarah Einenkel



Alter: 39 Jahre



Beruf: Jobcoach/Qualifizierungstrainerin im Geschäftsbereich Unterstützte Beschäftigung der USE (seit 2016)



Was genau machen Sie da?



Ich helfe Menschen mit Handicaps, (wieder) eine passende Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu finden. Um das Ziel zu erreichen, arbeiten wir ca. 1 bis 2 Jahre zusammen.



Was mögen Sie am liebsten an Ihrem Beruf?



Ich lerne die unterschiedlichsten Persönlichkeiten kennen und erarbeite gemeinsam mit ihnen individuelle Lösungen, die zu ihrem Leben und ihren (beruflichen) Wünschen und Zielen passen. Die Zusammenarbeit ist immer wieder neu. Positive Entwicklungen sind für jeden möglich. Die spannende Aufgabe ist der Weg dorthin. Ich bin in meiner Arbeit oft stolz auf das gemeinsame Ergebnis.



Was wollten Sie werden, als Sie klein waren?



Als Kind wollte ich Musikerin werden wie meine Eltern. Als Teenager habe ich von einer Karriere als Musicaldarstellerin oder Tanzlehrerin geträumt.



Was ist das Schrägste, was Ihnen bisher in Ihrem Berufsleben passiert ist?



Darüber werde ich vielleicht irgendwann ein Buch schreiben. Mein beruflicher Alltag ist gespickt mit besonderen und auch sehr lustigen Geschichten.



Welche Tätigkeit beherrschen Sie neben dem Job so gut, dass man Sie dafür bezahlen würde?



Ich könnte auch ein Sekretariat leiten oder als persönliche Assistentin arbeiten.



Am Wochenende mache ich am liebsten…?



Tanzen, Singen und mich mit Freund*innen treffen.



Was ist Ihr Lieblingsplatz/-ort?



Ein ruhiger Ort am Wasser und jeder Ort, an dem getanzt wird.



Auf welchen Luxus könnten Sie verzichten?



Viele Gegenstände (z. B. ein Auto, elektronische Geräte).



Sie dürfen drei Gegenstände mit auf eine einsame Insel nehmen. Welche wären das?



Ein Musikinstrument, etwas zum Schreiben und etwas zu Lesen.



Wenn Sie eine Zeitmaschine hätten, zu welcher Zeit hätten Sie gern gelebt?



Ich würde einen Ausflug in die 1920er/1930er Jahre in die USA machen, um die ersten Musicals an den Broadway-Theatern zu sehen und zur Swing-Musik der berühmten Big Bands zu tanzen.



Was sollte jeder Mensch einmal im Leben getan haben?



So tanzen, als ob keiner zuschaut.



Welche Superkraft hätten Sie gern: Unsichtbar sein können, Gedanken lesen oder fliegen?



Definitiv Fliegen! Durch die Lüfte schweben und die Welt aus einer anderen Perspektive betrachten…



Zum Schluss: Wen möchten Sie bei der Gelegenheit grüßen?



Das großartige Team vom Geschäftsbereich Unterstützte Beschäftigung sowie alle Klient*innen.