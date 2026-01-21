Unionhilfswerker: Lutz Martin

Name: Lutz Martin
Alter: 46
Beruf: Ex-Altenpfleger, aktuell Mitarbeiter der Zentralen Anlaufstelle Hospiz sowie Mitarbeiter des PGKDs (Palliativ-geriatrischer Konsiliardienst)
Was genau machen Sie da?
Die Zentrale Anlaufstelle Hospiz ist eine Fach- und Spezialberatungsstelle für alle Bürger*innen in Berlin sowie für Institutionen. Wir beraten persönlich, per E- Mail, per Zoom oder per Telefon zu den Themen Vorsorge, Sterben, Tod und Trauer. Mittlerweile melden sich aber Menschen oder Institutionen auch aus ganz Deutschland.
Meist werden wir angerufen, um Fragen zur Patientenverfügungen zu klären oder diese zu erstellen (durch unsere selbst geschulten Ehrenamtlichen).
- Fragen rund um das Thema Hospiz bzw. was sind die Aufnahmekriterien in einem Hospiz
- Unterstützung beim Finden von Trauerangeboten
- Bürgerveranstaltungen zu den relevanten Themen in ganz Berlin
Ich mag es, mit Menschen zu arbeiten und ihnen in den verschiedensten Lebenssituationen beratend zur Seite stehen zu können. Ohne dabei belehrend zu sein. Auch mag ich den Austausch mit meinen Kolleg*innen, die mich immer wieder auf neue Ideen bringen.
Was wollten Sie werden als Sie klein waren?
Altertumsforscher
Was ist das Schrägste, was Ihnen bisher in Ihrem Berufsleben passiert ist?
Ich glaube, jeder, der in der Pflege arbeitet oder mal gearbeitet hat, könnte ein ganzes Buch darüber schreiben. Da gibt es so viele Geschichten.
Welche Tätigkeit beherrschen Sie neben dem Job so gut, dass man Sie dafür bezahlen würde?
Kommunikationscoach
Am Wochenende mache ich am liebsten…?
Spaziergänge mit meinem Hund, Lesen, nach Brandenburg fahren, Konzerte besuchen.
Was ist Ihr Lieblingsplatz/-ort?
Die Welt
Auf welchen Luxus könnten Sie verzichten?
Mein Netflix Abo
Sie dürfen drei Gegenstände mit auf eine einsame Insel nehmen. Welche wären das?
Eine Machete, ein Feuerstahl und eine Entsalzungsanlage. Wer weiß, ob es da Trinkwasser gibt.
Wenn Sie eine Zeitmaschine hätten, zu welcher Zeit hätten Sie gern gelebt?
Eine Stunde vor dem Urknall.
Was sollte jeder Mensch einmal im Leben getan haben?
Einem fremden Menschen etwas Nettes sagen.
Welche Superkraft hätten Sie gern: Unsichtbar sein können, Gedanken lesen oder fliegen?
Unsichtbarkeit.
Zum Schluss: Wen möchten Sie bei der Gelegenheit grüßen?
Ich grüße meine Kolleg*innen aus der ZAH und dem KPG (ohne euch wäre es nur halb so lustig), die Kolleg*innen aus den Ambulanten Hospizdiensten, die Kolleg*innen der Weggefährten, meine Band (Muffenklaus). Meinen Hund.