Unionhilfswerker: Lutz Martin

Kennen Sie eigentlich die Kolleginnen und Kollegen von nebenan, aus anderen Abteilungen oder Standorten? Bei 130 Einrichtungen und Projekten, verstreut in ganz Berlin, fast unmöglich! In der Reihe "Unionhilfswerker*innen" stellen wir Ihnen deshalb regelmäßig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor - zugegeben mit etwas ungewöhnlichen Fragen. Die perfekte Basis für einen Plausch beim nächsten Treffen!

Name: Lutz Martin

Alter:  46

Beruf: Ex-Altenpfleger, aktuell Mitarbeiter der Zentralen Anlaufstelle Hospiz sowie Mitarbeiter des PGKDs (Palliativ-geriatrischer Konsiliardienst)

Was genau machen Sie da?

Die Zentrale Anlaufstelle Hospiz ist eine Fach- und Spezialberatungsstelle für alle Bürger*innen in Berlin sowie für Institutionen. Wir beraten persönlich, per E- Mail, per Zoom oder per Telefon zu den Themen Vorsorge, Sterben, Tod und Trauer. Mittlerweile melden sich aber Menschen oder Institutionen auch aus ganz Deutschland.

Meist werden wir angerufen, um Fragen zur Patientenverfügungen zu klären oder diese zu erstellen (durch unsere selbst geschulten Ehrenamtlichen).
  • Fragen rund um das Thema Hospiz bzw. was sind die Aufnahmekriterien in einem Hospiz
  • Unterstützung beim Finden von Trauerangeboten
  • Bürgerveranstaltungen zu den relevanten Themen in ganz Berlin
Was mögen Sie am liebsten an Ihrem Beruf?

Ich mag es, mit Menschen zu arbeiten und ihnen in den verschiedensten Lebenssituationen beratend zur Seite stehen zu können. Ohne dabei belehrend zu sein. Auch mag ich den Austausch mit meinen Kolleg*innen, die mich immer wieder auf neue Ideen bringen.

Was wollten Sie werden als Sie klein waren?

Altertumsforscher

Was ist das Schrägste, was Ihnen bisher in Ihrem Berufsleben passiert ist?

Ich glaube, jeder, der in der Pflege arbeitet oder mal gearbeitet hat, könnte ein ganzes Buch darüber schreiben. Da gibt es so viele Geschichten.

Welche Tätigkeit beherrschen Sie neben dem Job so gut, dass man Sie dafür bezahlen würde?

Kommunikationscoach

Am Wochenende mache ich am liebsten…?

Spaziergänge mit meinem Hund, Lesen, nach Brandenburg fahren, Konzerte besuchen.

Was ist Ihr Lieblingsplatz/-ort?

Die Welt

Auf welchen Luxus könnten Sie verzichten?

Mein Netflix Abo

Sie dürfen drei Gegenstände mit auf eine einsame Insel nehmen. Welche wären das?

Eine Machete, ein Feuerstahl und eine Entsalzungsanlage. Wer weiß, ob es da Trinkwasser gibt.

Wenn Sie eine Zeitmaschine hätten, zu welcher Zeit hätten Sie gern gelebt?

Eine Stunde vor dem Urknall.

Was sollte jeder Mensch einmal im Leben getan haben?

Einem fremden Menschen etwas Nettes sagen.

Welche Superkraft hätten Sie gern: Unsichtbar sein können, Gedanken lesen oder fliegen?

Unsichtbarkeit.

Zum Schluss: Wen möchten Sie bei der Gelegenheit grüßen?

Ich grüße meine Kolleg*innen aus der ZAH und dem KPG (ohne euch wäre es nur halb so lustig), die Kolleg*innen aus den Ambulanten Hospizdiensten, die Kolleg*innen der Weggefährten, meine Band (Muffenklaus). Meinen Hund.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
